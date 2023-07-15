Даниил Медведев: «Не знаю, каким я буду через три-четыре года. Обычно чем старше игрок, тем больше ему приходиться адаптироваться»

Даниил Медведев рассказал, какой видит свою игру через четыре-пять лет.

– Для меня все зависит от процента. От того, что даст мне лучшие шансы на победу. Если однажды я пойму, что для лучшего шанса на победу нужно подавать и идти к сетке на каждом мяче, то я буду так играть.

На данный момент я так не считаю. Сегодня я пытался, как в матче с Юбенксом, ближе подходить к задней линии на приеме. Из-за разных отскоков на траве было нелегко принимать крученую подачу Карлоса. С близкого расстояния принимать ее не получалось, поэтому я отошел назад. На самом деле с приемом было более-менее неплохо.

Все зависит от организма. Не знаю, каким я буду через три-четыре года. Надеюсь, все будет отлично и я смогу бегать, как сейчас. Но в целом обычно чем старше игрок, тем больше ему приходиться адаптироваться. И при необходимости я буду адаптироваться. Считаю, что я по-прежнему хороший теннисист и способен адаптироваться к разным ситуациям.

– Видите ли вы себя играющим в теннис в 37 лет, как Новак Джокович?

– Думаю, это возможно, но все будет зависеть от моего организма, от семьи. Если однажды дети или жена скажут, что хотят чаще видеть меня дома, может, я решу играть только «Большие шлемы». Если не получится, опущусь в рейтинге и завершу карьеру

Это зависит от многих вещей. Можно получить травму, выпасть из топ-100 и не суметь вернуться. Но в целом я хочу вот так. Я хочу в 37 играть на самом высоком уровне. Но это зависит от многих аспектов. Я буду стараться изо всех сил, чтобы получилось именно так.

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