Даниил Медведев: «Не знаю, каким я буду через три-четыре года. Обычно чем старше игрок, тем больше ему приходиться адаптироваться»
Даниил Медведев рассказал, какой видит свою игру через четыре-пять лет.
– Для меня все зависит от процента. От того, что даст мне лучшие шансы на победу. Если однажды я пойму, что для лучшего шанса на победу нужно подавать и идти к сетке на каждом мяче, то я буду так играть.
На данный момент я так не считаю. Сегодня я пытался, как в матче с Юбенксом, ближе подходить к задней линии на приеме. Из-за разных отскоков на траве было нелегко принимать крученую подачу Карлоса. С близкого расстояния принимать ее не получалось, поэтому я отошел назад. На самом деле с приемом было более-менее неплохо.
Все зависит от организма. Не знаю, каким я буду через три-четыре года. Надеюсь, все будет отлично и я смогу бегать, как сейчас. Но в целом обычно чем старше игрок, тем больше ему приходиться адаптироваться. И при необходимости я буду адаптироваться. Считаю, что я по-прежнему хороший теннисист и способен адаптироваться к разным ситуациям.
– Видите ли вы себя играющим в теннис в 37 лет, как Новак Джокович?
– Думаю, это возможно, но все будет зависеть от моего организма, от семьи. Если однажды дети или жена скажут, что хотят чаще видеть меня дома, может, я решу играть только «Большие шлемы». Если не получится, опущусь в рейтинге и завершу карьеру
Это зависит от многих вещей. Можно получить травму, выпасть из топ-100 и не суметь вернуться. Но в целом я хочу вот так. Я хочу в 37 играть на самом высоком уровне. Но это зависит от многих аспектов. Я буду стараться изо всех сил, чтобы получилось именно так.
Медведев без шансов проиграл Алькарасу в полуфинале «Уимблдона». Как это было
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Играет на потрясающем уровне. Да, он не Алькарас, да и никогда не будет, но он уникальный теннисист, который в когорту великих себя уже вписал. Не величайших, но великих
Уверен, еще несколько Шлемов выиграет, как и Алькараса обыграет
В 2021 после Уима у Даниила было 3020, 29-8 по матчам, 2 титула 250, ATP CUP и финал АО-21.
В 2022 после Уима у Даниила было 2575, 27-10 по матчам, 0 титулов, 3 проигранных финала на АО-22 и травяных 500-ке и 250-ке.
В 2023 после Уима у Даниила 5120, 46-9 по матчам, 2 Мастерса+финал, 2 -500 и 1-250 + полуфинал Уима.
.
2018 -не смотрел, ибо там Медведев еще не пиковый, 2020 - год неполный, смотреть смысла нет.
Т.е. за 2021+2022 за этот период времени у него 5595 против 5120 сейчас, что уж про 4 года в сумме говорить))) Но, год действительно, лучший пока по набранным очкам, несмотря на неудачные выступления на АО и РГ. И даже на грунте + траве набрал 2090 очков (1280 на грунте + 810 на траве). 6 поражений из 9 на траве и грунте.