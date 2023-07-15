Даниил Медведев: «Не знаю, каким я буду через три-четыре года. Обычно чем старше игрок, тем больше ему приходиться адаптироваться»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, какой видит свою игру через четыре-пять лет.

– Для меня все зависит от процента. От того, что даст мне лучшие шансы на победу. Если однажды я пойму, что для лучшего шанса на победу нужно подавать и идти к сетке на каждом мяче, то я буду так играть.

На данный момент я так не считаю. Сегодня я пытался, как в матче с Юбенксом, ближе подходить к задней линии на приеме. Из-за разных отскоков на траве было нелегко принимать крученую подачу Карлоса. С близкого расстояния принимать ее не получалось, поэтому я отошел назад. На самом деле с приемом было более-менее неплохо.

Все зависит от организма. Не знаю, каким я буду через три-четыре года. Надеюсь, все будет отлично и я смогу бегать, как сейчас. Но в целом обычно чем старше игрок, тем больше ему приходиться адаптироваться. И при необходимости я буду адаптироваться. Считаю, что я по-прежнему хороший теннисист и способен адаптироваться к разным ситуациям.

– Видите ли вы себя играющим в теннис в 37 лет, как Новак Джокович?

– Думаю, это возможно, но все будет зависеть от моего организма, от семьи. Если однажды дети или жена скажут, что хотят чаще видеть меня дома, может, я решу играть только «Большие шлемы». Если не получится, опущусь в рейтинге и завершу карьеру

Это зависит от многих вещей. Можно получить травму, выпасть из топ-100 и не суметь вернуться. Но в целом я хочу вот так. Я хочу в 37 играть на самом высоком уровне. Но это зависит от многих аспектов. Я буду стараться изо всех сил, чтобы получилось именно так.

Медведев без шансов проиграл Алькарасу в полуфинале «Уимблдона». Как это было

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16 комментариев

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Guillermo
Ответ Андрей
Даня умница и проводит великолепный сезон. Для понимания за первую часть этого сезона он набрал в сумме больше очков, чем он набрал за эту же часть сезона за последние 4 года в сумме Играет на потрясающем уровне. Да, он не Алькарас, да и никогда не будет, но он уникальный теннисист, который в когорту великих себя уже вписал. Не величайших, но великих Уверен, еще несколько Шлемов выиграет, как и Алькараса обыграет
На этом Уиме мы прошли путь от "отлетит от Маннарино во втором круге" до "какого черта он не убивает Алькараса первой подачей!". К хорошему быстро привыкаешь, а Даня отличный игрок.
+18
0
+18
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Андрей
Даня умница и проводит великолепный сезон. Для понимания за первую часть этого сезона он набрал в сумме больше очков, чем он набрал за эту же часть сезона за последние 4 года в сумме

Играет на потрясающем уровне. Да, он не Алькарас, да и никогда не будет, но он уникальный теннисист, который в когорту великих себя уже вписал. Не величайших, но великих

Уверен, еще несколько Шлемов выиграет, как и Алькараса обыграет
+11
-2
+9
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Антон Тимофеев
Ответ Андрей
Даня умница и проводит великолепный сезон. Для понимания за первую часть этого сезона он набрал в сумме больше очков, чем он набрал за эту же часть сезона за последние 4 года в сумме Играет на потрясающем уровне. Да, он не Алькарас, да и никогда не будет, но он уникальный теннисист, который в когорту великих себя уже вписал. Не величайших, но великих Уверен, еще несколько Шлемов выиграет, как и Алькараса обыграет
В 2019 после Уима у Даниила было 1855, 30-14 по матчам, титул -250,+ по 1 финалу 250 и 500.
В 2021 после Уима у Даниила было 3020, 29-8 по матчам, 2 титула 250, ATP CUP и финал АО-21.
В 2022 после Уима у Даниила было 2575, 27-10 по матчам, 0 титулов, 3 проигранных финала на АО-22 и травяных 500-ке и 250-ке.
В 2023 после Уима у Даниила 5120, 46-9 по матчам, 2 Мастерса+финал, 2 -500 и 1-250 + полуфинал Уима.
.
2018 -не смотрел, ибо там Медведев еще не пиковый, 2020 - год неполный, смотреть смысла нет.

Т.е. за 2021+2022 за этот период времени у него 5595 против 5120 сейчас, что уж про 4 года в сумме говорить))) Но, год действительно, лучший пока по набранным очкам, несмотря на неудачные выступления на АО и РГ. И даже на грунте + траве набрал 2090 очков (1280 на грунте + 810 на траве). 6 поражений из 9 на траве и грунте.
+7
-1
+6
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Великий Алонсо
Нашему Дане очень повезло застать время, когда Алькараса ещё не было, Надаль и Федерер уже толком не играли на прежнем уровне, а Джокович был не в лучшей форме. Сейчас представить Медведева победителем ТБШ практически невозможно, не тянет. На любом из покрытий найдётся как минимум несколько теннисистов сильнее его.
+12
-9
+3
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romancureman
у Дани светлейший ум. и необычная игра. долгих ему спортивных лет. однажды обыграет Карлоса и эта победа будет сладка
+6
-4
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juven
Ответ Великий Алонсо
Нашему Дане очень повезло застать время, когда Алькараса ещё не было, Надаль и Федерер уже толком не играли на прежнем уровне, а Джокович был не в лучшей форме. Сейчас представить Медведева победителем ТБШ практически невозможно, не тянет. На любом из покрытий найдётся как минимум несколько теннисистов сильнее его.
Маррея забыли)
+2
0
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Pitts
Дится
+1
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Almaz1995
Ответ Великий Алонсо
Нашему Дане очень повезло застать время, когда Алькараса ещё не было, Надаль и Федерер уже толком не играли на прежнем уровне, а Джокович был не в лучшей форме. Сейчас представить Медведева победителем ТБШ практически невозможно, не тянет. На любом из покрытий найдётся как минимум несколько теннисистов сильнее его.
Я думаю вы не правы,если брать хард именно ЮС Опен ,там Даня выходит на пик и показывает свой лучший теннис ,а когда он это делает ,обыграть его почти невозможно ,только двое могут это сделать Новак и Карлос и то не факт
+6
-5
+1
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juven
Ответ Великий Алонсо
Нашему Дане очень повезло застать время, когда Алькараса ещё не было, Надаль и Федерер уже толком не играли на прежнем уровне, а Джокович был не в лучшей форме. Сейчас представить Медведева победителем ТБШ практически невозможно, не тянет. На любом из покрытий найдётся как минимум несколько теннисистов сильнее его.
100%
+3
-2
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Pauline
Мне вчера было печально смотреть на Медведев, Алькарас играл более разнообразно, Медвед толком к сетке не ходил, укорачивает он так, что постоянно остаётся я в проигрыше. Странно, как он Юбенкса, вообще обыграл, тот как-то, психологически сломился к концу матча и перестал играть. Вчера было без шансов, к сожалению.
+1
-1
0
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ugmyanswer
Алькарас не набирая даже обороты в пол силы деклассировал креветку
0
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ugmyanswer
Ответ Андрей
Даня умница и проводит великолепный сезон. Для понимания за первую часть этого сезона он набрал в сумме больше очков, чем он набрал за эту же часть сезона за последние 4 года в сумме Играет на потрясающем уровне. Да, он не Алькарас, да и никогда не будет, но он уникальный теннисист, который в когорту великих себя уже вписал. Не величайших, но великих Уверен, еще несколько Шлемов выиграет, как и Алькараса обыграет
Красиво Алькарас умницу деклассировал
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0
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