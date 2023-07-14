Стрыцова и Су-Вэй Се вышли в финал парного «Уимблдона». Они вернулись в тур в мае

Теги Уимблдон WTA Су-Вэй Се Барбора Стрыцова Теннис

Барбора Стрыцова и Су-Вэй Се вышли в финал парного «Уимблдона». Они обыграли Мари Бузкову и Сару Соррибес-Тормо – 6:4, 6:1.

Они вернулись в тур в начале мая, вместе выступив на турнире в Мадриде. Обеим сейчас по 37 лет.

Су-Вэй Се в этом сезоне уже победила на «Ролан Гаррос» в паре с Ван Синюй.

Стрыцова в сентябре 2021-го родила сына. Она чемпионка двух турниров уровня WTA в одиночке и 31 в паре, в том числе «Уимблдона»-2019 с Су-Вэй Се. Также она шестикратная победительница Кубка Федерации.

Су-Вэй Се взяла перерыв в карьере после итогового-2021. Она чемпионка трех турниров уровня WTA в одиночке и 31 в паре, в том числе пяти парных «Больших шлемов».

За титул они поборются с Элизой Мертенс и Сторм Хантер.

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