Виктория Азаренко: «Джоковичу не отдают должное. Он не получает признания, которого заслуживает»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP WTA Виктория Азаренко GOAT Теннис

Виктория Азаренко считает, что Новака Джоковича не получает должного признания в сравнении с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

«Мне кажется, что Джоковичу не отдают должное. Он не получает признания, которого заслуживает. Роджер, его элегантность, его невероятный талант, думаю, что он самый талантливый из Большой тройки. Рафа – настоящий боец, а Новак, его разум, по-моему, такого нет ни у одного спортсмена.

Он сам навлекает на себя часть критики, которую получает, но нужно уважать его убеждения, которые он отстаивает, он от них не отступает. Я могу с ним соглашаться или не соглашаться, но его разум настолько дисциплинирован. Это невероятно. Думаю, он правда не получает должного признания, и он меня поражает.

Его трудолюбие и дисциплина очень восточноевропейские. Его столько раз выставляли злодеем. В этом я могу его понять: для некоторых существуют двойные стандарты. Чтобы поддерживать хороший имидж, ему нужно было делать гораздо больше, чем Роджеру или Рафе. Мне и многим-многим людям кажется, что Роджер не может поступить неправильно, Рафа не может поступить неправильно. Их принято поддерживать. А Новаку приходится карабкаться вверх. Вот что я заметила, хотя могу и ошибаться: когда он был моложе, он хотел нравиться, а теперь ему все равно».

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24 комментария

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ZWer66
Хоть отдавай должное, хоть не отдавай, Новак Джокович - величайший теннисист всех времён. Это факт, против цифр не попрёшь.
+30
-5
+25
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инок
Новак и в 36 лет показывает пример многим теннисистам, как держать себя в потрясающей форме. Профессионал с большой буквы. Просто молодец!
+17
-3
+14
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Ярик01
Толпа в Белграде в 2022 году, что встречает его, вполне говорит, что получает признание.
Так никого из теннисистов не встречали в родной стране.
+17
-5
+12
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Artem Karev
база
+12
-5
+7
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as009595@icloud.com
Ответ S.Graf
Это неполноое вью. Там ещё была фраза "[он правда не получает должного признания], но Новака это не волнует [ему всё равно]" Вот здесь полностью и абсолютно согласен. И есть масса тому подтверждений.
Еще как волнует, постоянно через прессу его команда говорит что он лучший, давно уже,
+6
-1
+5
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ZWer66
Ответ Artem Karev
база
ваза
+5
0
+5
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добрый грек
Не согласен с тезисом. Тем более что результаты Джоковича говорят сами за себя.
+5
-1
+4
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S.Graf
Это неполноое вью.
Там ещё была фраза "[он правда не получает должного признания], но Новака это не волнует [ему всё равно]"
Вот здесь полностью и абсолютно согласен. И есть масса тому подтверждений.
+6
-3
+3
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Maluma Amulam
Наверное, потому что он Серб
+4
-2
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Евгений Фабиянчук
да, всё так, Джокович ВЕЛИЧАЙШИЙ
+5
-3
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Maluma Amulam
Ответ ZWer66
ваза
Маза
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as009595@icloud.com
Ответ Ярик01
Толпа в Белграде в 2022 году, что встречает его, вполне говорит, что получает признание. Так никого из теннисистов не встречали в родной стране.
А зачем его встречать? Он разве там не живет? Ах забыл он же давно монегаск, а щас живет в Марбелье, но как настоящий патриот не забывает историческую родину
+5
-3
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Евгений Фабиянчук
Про Роджера промолчу, но тот же Рафулик много раз вёл себя как антиджентельмен и ни капли не скромняжка, но публике всё божья роса, увы
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Antoniom
Но в целом, логика в этом есть. Все-таки излишняя хитропопость Джоковича не могла на нем не сказаться и болельщик это видит и чувствует. Поэтому за Рафу и Роджера болели больше, это факт. Но Новак добился чуть большего, хоть и с немного подмоченной репутацией. Поэтому вряд ли его будут ставить выше, чем Рафу и Роджера (как никто не ставит Корт или Серену выше Граф), а скорее будет рассматривать их как величайшую эпоху в истории, эпоху "Биг 3".
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S.Graf
Ответ Stas Salesov
Если он величайший, то где его 25 Шлемов?
cтаcюньчик, ну очевидно же: мы все ждём твоего прогноза.
а твои прогнозы - и про бесТитульный 2022, и про бесШлемный - исполнились просто блестяще!
не томи, жги
бхх))))
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as009595@icloud.com
Ответ инок
Новак и в 36 лет показывает пример многим теннисистам, как держать себя в потрясающей форме. Профессионал с большой буквы. Просто молодец!
Да он одержим как Роналду, не успокоится пока не побьет все рекорды
+1
-1
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as009595@icloud.com
Ответ Valenchinche
он никогда не жил в Марбелье... Монте-Карло его дом
Так его болельщики так говорят), что он давно не живет в Монте Карло, а живет в Марбелье
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kyckoba
Ответ Maluma Amulam
Маза
Фаза
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Artur Tarkov
потому что он задрот, которого только победы интересуют
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ivan 07
Дурочка , а сама чего разошлась с мужем. Любят на столько, насколько любим. Насилу не заставишь.
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