Виктория Азаренко: «Джоковичу не отдают должное. Он не получает признания, которого заслуживает»

считает, что не получает должного признания в сравнении с и .

«Мне кажется, что Джоковичу не отдают должное. Он не получает признания, которого заслуживает. Роджер, его элегантность, его невероятный талант, думаю, что он самый талантливый из Большой тройки. Рафа – настоящий боец, а Новак, его разум, по-моему, такого нет ни у одного спортсмена.

Он сам навлекает на себя часть критики, которую получает, но нужно уважать его убеждения, которые он отстаивает, он от них не отступает. Я могу с ним соглашаться или не соглашаться, но его разум настолько дисциплинирован. Это невероятно. Думаю, он правда не получает должного признания, и он меня поражает.

Его трудолюбие и дисциплина очень восточноевропейские. Его столько раз выставляли злодеем. В этом я могу его понять: для некоторых существуют двойные стандарты. Чтобы поддерживать хороший имидж, ему нужно было делать гораздо больше, чем Роджеру или Рафе. Мне и многим-многим людям кажется, что Роджер не может поступить неправильно, Рафа не может поступить неправильно. Их принято поддерживать. А Новаку приходится карабкаться вверх. Вот что я заметила, хотя могу и ошибаться: когда он был моложе, он хотел нравиться, а теперь ему все равно».

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