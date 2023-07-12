Вондроушова о том, почему ее муж не приехал на «Уимблдон»: «Ему нужно работать и заботиться о нашей кошке»

Маркета Вондроушовова объяснила, почему ее муж не приехал на «Уимблдон».

– Вы упомянули, что позвонили мужу. Он здесь, на «Уимблдоне»?

– Нет, он дома.

– А где именно?

– В Праге.

– Как думаете, он может приехать?

– Посмотрим, не знаю. Думаю, на полуфинал он не приедет. Посмотрим. Ему нужно работать, заботиться о нашей кошке. Он должен быть дома (смеется).

Фото: инстаграм Вондроушовой.

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