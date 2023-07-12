Вондроушова о том, почему ее муж не приехал на «Уимблдон»: «Ему нужно работать и заботиться о нашей кошке»

Теги Уимблдон WTA коты Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушовова объяснила, почему ее муж не приехал на «Уимблдон».

– Вы упомянули, что позвонили мужу. Он здесь, на «Уимблдоне»?

– Нет, он дома.

– А где именно?

– В Праге.

– Как думаете, он может приехать?

– Посмотрим, не знаю. Думаю, на полуфинал он не приедет. Посмотрим. Ему нужно работать, заботиться о нашей кошке. Он должен быть дома (смеется).

Фото: инстаграм Вондроушовой.

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6 комментариев

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Under
на этой фотке больше на сына похож
+29
0
+29
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Людмила Мурашко
Такой хорошенький , как младший братик
+10
0
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Ksenia RN
Самый красивый - кошак.
+2
0
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tanya_1111
Я сразу подумала это фото с сыном, а с мужем ниже будет. Посмотрела фото с мужем в ее инстаграм, все нормально))), тут видимо фото не самое удачное.
+1
0
+1
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Tarkovski
Ответ Under
на этой фотке больше на сына похож
А она на маму) Интересно сколько ему лет
+1
0
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Verdo
причем не за одной
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