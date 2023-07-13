Вондроушова о татуировках: «Для меня это еще и искусство»

Теги Уимблдон WTA Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова рассказала о своих татуировках.

«У меня с тренером спорт – если я выиграю «Большой шлем», он себе сделает тату. Так что я надеюсь на победу (улыбается).

Посмотрим, что произойдет, что я набью. Для меня это еще и искусство. Не знаю. Мне просто нравится. Я ценю людей, которые этим занимаются.

Я считаю, что это работа и искусство».

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5 комментариев

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MU<3
Она видимо не про свои татуировки
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dedpihto59
Что это за спорт с тренером, может всё таки спор🤷‍♀️
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Vale1
В какой-то степени да, бывают очень красивые рисунки, сложные и простые, кто-то себе слова набивает и целые выражения. Но иногда татуировки могут выглядеть глупо и вульгарно со стороны, хотя это, возможно, и не так на самом деле, по крайней мере, на взгляд обладателя. Не все так просто, в общем. Но лично я в основном скептически отношусь к этому явлению.
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Jefri AG
Главное чтоб ей самой нравилось)
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Scratch_wzp
Ответ dedpihto59
Что это за спорт с тренером, может всё таки спор🤷‍♀️
Теннис у них.
Благодарить не нужно.
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