Вондроушова о татуировках: «Для меня это еще и искусство»
Маркета Вондроушова рассказала о своих татуировках.
«У меня с тренером спорт – если я выиграю «Большой шлем», он себе сделает тату. Так что я надеюсь на победу (улыбается).
Посмотрим, что произойдет, что я набью. Для меня это еще и искусство. Не знаю. Мне просто нравится. Я ценю людей, которые этим занимаются.
Я считаю, что это работа и искусство».
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