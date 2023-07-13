Вондроушова о выходе в финал «Уимблдона»: «В прошлом году я сидела в гипсе и смотрела, как лучшая подруга играет квалификацию»

Маркета Вондроушова прокомментировала выход в финал «Уимблдона».

Она обыграла Элину Свитолину – 6:3, 6:3.

«Я поверить не могу. Очень рада, что вытянула. Последний гейм был таким сложным. Элина – такой боец, отличный человек. Очень сложный матч. Я просто очень рада.

Я безумно нервничала – весь матч. Во втором сете вела 4:0, она отыгралась, сделала два брейка. Нужно было оставаться сосредоточенной, бороться за каждый гейм.

В прошлом году я пропустила полгода – и ты никогда не знаешь, сможешь ли вернуться на прежний уровень. Я просто очень благодарна, что я здорова, снова могу играть в теннис.

В прошлом году я сидела в гипсе и смотрела, как лучшая подруга играет квалификацию. Я очень благодарна, что все так сложилось».

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