Вондроушова о выходе в финал «Уимблдона»: «В прошлом году я сидела в гипсе и смотрела, как лучшая подруга играет квалификацию»

Теги Уимблдон WTA Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова прокомментировала выход в финал «Уимблдона».

Она обыграла Элину Свитолину – 6:3, 6:3.

«Я поверить не могу. Очень рада, что вытянула. Последний гейм был таким сложным. Элина – такой боец, отличный человек. Очень сложный матч. Я просто очень рада.

Я безумно нервничала – весь матч. Во втором сете вела 4:0, она отыгралась, сделала два брейка. Нужно было оставаться сосредоточенной, бороться за каждый гейм.

В прошлом году я пропустила полгода – и ты никогда не знаешь, сможешь ли вернуться на прежний уровень. Я просто очень благодарна, что я здорова, снова могу играть в теннис.

В прошлом году я сидела в гипсе и смотрела, как лучшая подруга играет квалификацию. Я очень благодарна, что все так сложилось».

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3 комментария

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Юлия Лукьянова
Имени лучшей подруги Маркета называть не стала, но смею предположить, что это Мириам Колодзеёва. Вместе выиграли два парных юниорских ТБШ
+2
0
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sashati
лучшая подруга играет квалификацию. И?)
+1
0
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Mikas7
Ответ sashati
лучшая подруга играет квалификацию. И?)
ещё одна левша наверное
0
0
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