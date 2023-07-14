Вондроушова о травмах: «Неизвестно, сможешь ли ты играть на этом уровне, вернуться в топ. Я благодарна за то, что снова могу выходить на корт»

Маркета Вондроушова рассказала о возвращении в тур после травм.

– Как вы считаете, ваши прошлые травмы помогают вам сейчас, придают моральных сил?

– Да, после всего, что я пережила, после двух операций [на левом запястье], возвращаться нелегко. Неизвестно, сможешь ли ты играть на этом уровне, вернуться в топ и снова выступать на этих турнирах.

Я просто благодарна за то, что снова могу выходить на корт, играть без боли. Я очень за это благодарна.

– Когда вам сняли гипс с запястья? Когда вы смогли вернуться к тренировкам?

– В прошлом году, примерно в эти же дни, как раз перед свадьбой, его сняли за неделю до нашей свадьбы. Прошел уже год.

– Когда вы начали тренироваться, сразу после?

– Нет, на самом деле, я делала много упражнений. Думаю, начала, наверное, в октябре. Потом немного потренировалась, а в ноябре начала играть на турнирах.

– Как вы считаете, после травмы вы стали внимательнее относиться к организму, к тому, что едите?

– Было очень трудно, потому что я не могла предотвратить эти травмы. Там было что-то типа смещения костей. Дело было не в еде.

Но я столько занимаюсь физподготовкой и всем остальным. Стараюсь заботиться об организме, делать правильные вещи. Сейчас это помогает, и я здорова. Я надеюсь, что буду здорова и в ближайшие несколько лет.

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