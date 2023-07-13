Уимблдон. Расписание 14 июля. Медведев и Алькарас сыграют вторым запуском
«Уимблдон» опубликовал расписание мужских полуфиналов, которые пройдут в пятницу, 14 июля.
В 15:30 по московскому времени на Центральный корт выйдут Новак Джокович (2) и Янник Синнер (8).
После них сыграют Даниил Медведев (3) и Карлос Алькарас (1).
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Новак сыграл свой матч 1/4 на день раньше.
Даня с Карасём сыграли на день позже.
Вопрос: какой из 2х матчей 1/2 нужно поставить раньше?
Подсказка: вариантов всего 2 (два)
Сможешь угадать хотя бы с 14-го раза?
бхх))))