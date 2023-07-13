Уимблдон. Расписание 14 июля. Медведев и Алькарас сыграют вторым запуском

« » опубликовал расписание мужских полуфиналов, которые пройдут в пятницу, 14 июля.

В 15:30 по московскому времени на Центральный корт выйдут (2) и (8).

После них сыграют (3) и (1).

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