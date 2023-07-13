Уимблдон. Расписание 14 июля. Медведев и Алькарас сыграют вторым запуском

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

«Уимблдон» опубликовал расписание мужских полуфиналов, которые пройдут в пятницу, 14 июля.

В 15:30 по московскому времени на Центральный корт выйдут Новак Джокович (2) и Янник Синнер (8).

После них сыграют Даниил Медведев (3) и Карлос Алькарас (1).

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6 комментариев

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Никита Волк
В четвертьфинале Медведева больше всего понравилось то, как комментарии менялись от "Зачем закрыли крышу, специально под подачу американца старались" до "Надеюсь полуфинал тоже под крышей будет, там Дане играть лучше и подача круто летит"
+8
-1
+7
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S.Graf
Ответ Хозяин патриотов
Конечно сыграют вторым запуском, чтобы у серба перед финалом было больше времени на отдых. Кто бы сомневался. Пора бы уже смириться, что всё делают в угоду Джоковичу.
хех)))) ты в правилах и в регламенте вот совсем ни бельмеса. В логике тем более))))
Новак сыграл свой матч 1/4 на день раньше.
Даня с Карасём сыграли на день позже.
Вопрос: какой из 2х матчей 1/2 нужно поставить раньше?
Подсказка: вариантов всего 2 (два)
Сможешь угадать хотя бы с 14-го раза?
бхх))))
+7
-1
+6
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alex savca
Какой умный у патриотов хозяин прям 🌈
+3
-1
+2
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Guillermo
Будет побег от Алькараса?
+2
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Guillermo
Ну у Дани уже есть отмазка: он ещё не играл на центральном корте.
+1
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