Медведев ответил, что его больше всего впечатляет в Алькарасе

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

В этом году Алькарас разгромил его в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

– Думаю, Индиан-Уэллс тут не будет иметь особого значения. Там было очень медленно – тут все будет иначе. На «Уимблдоне» мяч отскакивает ниже. Подача важнее. Там она не приносила мне легких очков.

Я видел некоторые матчи Карлоса. Видел кусочек матча с Маттео. Видел ли еще что-нибудь? Не уверен.

Мы с тренером обсудим тактику. С такими людьми, как Карлос, играть интересно. Он просто потрясающий теннисист. Ему же еще 19, да? (На самом деле уже 20 – Sports.ru). Он продолжает делать невероятные вещи. Не останавливается. И не думаю, что остановится.

Но я играл со многими отличными игроками, и часто мне удавалось побеждать. Так что я постараюсь выложиться по максимуму. Если покажу максимум, у меня будут шансы.

– Что в Карлосе вас больше всего впечатляет?

– Думаю, мощь. Когда ему было 17 – не так уж давно, – он был куда менее зрелым, много ошибался. Все видели, что он потрясающий, но всем было интересно, сможет ли он меньше ошибаться, демонстрируя ту же мощь. И он довольно быстро этого добился. Это потрясающе.

Если дать ему один мягкий мяч, могут возникнуть проблемы. Даже против Новака, Энди и Рафы ты чувствуешь, что у тебя будут шансы. А Карлос может забить одним ударом. Одного жесткого удара ему бывает достаточно.

Это самое мощное в его игре. С этим мне придется как-то бороться.

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13 комментариев

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Duck Nightingale
Ответ nicckk
Я конечно не теннисный эксперт и всё такое, но мое мнение если медведь завтра будет глубоко стоять на приёме херово ему будет
Если ты не эксперт тогда чего ты тут делаешь?! Здесь только эксперты
+47
-1
+46
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nicckk
Я конечно не теннисный эксперт и всё такое, но мое мнение если медведь завтра будет глубоко стоять на приёме херово ему будет
+16
-2
+14
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ironboy
Ответ TennisGeek
В четвертьфинале Медведев играл лучше, чем Алькарас. Так что шансы есть, и неплохие.
У Дани везде и против кого угодно есть шансы.
Надеемся и верим в победу
+9
-1
+8
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kyckoba
Ответ Duck Nightingale
Если ты не эксперт тогда чего ты тут делаешь?! Здесь только эксперты
Ахахаха))
+8
0
+8
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Roman Vlasov
Если соперник, с которым предстоит играть на травяном покрытии, не носит фамилию «Джокович», то шансы есть всегда.
+8
-1
+7
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Renki
Ответ Duck Nightingale
Если ты не эксперт тогда чего ты тут делаешь?! Здесь только эксперты
Он впитывает вашу мудрость...🙏😇
+6
0
+6
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TennisGeek
Ответ Алексей Колин
Вы, наверное, говорите про четвертьфинал 2021 года?) Потому что в 2023 Алькарас под ноль вынес 6 ракетку мира Руне, когда Дане пришлось на волевых вытаскивать Эубенкса
Я, в отличие от большинства здесь, смотрю матчи, а не номера в рейтинге. У Алькараса было много брака; Руне играл плохо. Медведев играл отлично, особенно в выигранных сетах; его соперник был великолепен. Эубанкс вообще-то за 5 матчей побил рекорд по виннерам на турнире, установленный ещё Агасси в 1992.
+5
0
+5
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Алексей Колин
Ответ TennisGeek
В четвертьфинале Медведев играл лучше, чем Алькарас. Так что шансы есть, и неплохие.
Вы, наверное, говорите про четвертьфинал 2021 года?)
Потому что в 2023 Алькарас под ноль вынес 6 ракетку мира Руне, когда Дане пришлось на волевых вытаскивать Эубенкса
+4
-1
+3
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TennisGeek
В четвертьфинале Медведев играл лучше, чем Алькарас. Так что шансы есть, и неплохие.
+7
-6
+1
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Anush15
Ответ ironboy
У Дани везде и против кого угодно есть шансы. Надеемся и верим в победу
Найдетесь , найдетесь …)))
+1
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Verdo
раз и алькарас на матрас
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LCY
Один раз, не Алькарас.😄
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Duck Nightingale
Ответ TennisGeek
В четвертьфинале Медведев играл лучше, чем Алькарас. Так что шансы есть, и неплохие.
Чего, #####?!
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