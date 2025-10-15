Уолтон перед матчем с Медведевым: «В этом году я обыгрывал его в Цинциннати, но сейчас он снова находит свой ритм»

Адам Уолтон поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в Алматы.

– Что вы думаете про вашего следующего соперника Даниила Медведева? Вы с ним уже встречались и даже победили.

– Да, я играл с ним в этом году на «Мастерсе» в Цинциннати. Но в последнее время он показывает отличный теннис – полуфиналы в Пекине и Шанхае. Так что он определенно снова находит свой ритм. Я с нетерпением жду этого матча в четверг, – приводит слова Уолтона «Чемпионат».