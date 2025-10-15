Изнер о прорыве Вашеро в Шанхае: «Для меня эта история более впечатляющая, чем победа Радукану на US Open»
204-я ракетка мира Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории.
«Думаю, да – это даже более впечатляюще. В случае с Радукану история была громче, потому что это был US Open, но то, что сделал Вашеро, выглядит еще менее вероятным.
Победа Эммы в Нью-Йорке сделала ее историю масштабнее, хотя и эта – огромная для мира тенниса. Но все же отдаю предпочтение Вашеро. То, что он сделал, – это просто неслыханно», – сказал Изнер.
Стив Джонсон не согласен с оценкой Изнера.
«Время покажет. Радукану все равно показывает хороший уровень – пусть она и не выигрывала титулы, но остается на виду.
А этот парень теперь войдет в топ-40 и получит возможность играть на турнирах ATP, но если вдруг он не выиграет ни одного матча, приедет в Шанхай через год и снова откатится к 300-й позиции, тогда все скажут: «Это была самая безумная неделя – он просто поймал кураж и взял титул».
Посмотрим, что будет в ближайшие 12 месяцев. У него появится шанс сыграть все «Мастерсы» и турниры ATP 250».
Чудо в Шанхае: элитный титул взял игрок, не попадавший даже в квал