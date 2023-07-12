Джокович об игре Рублева в четвертьфинале «Уимблдона»: «Несомненно, я вижу прогресс. Он показал потрясающий теннис»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Новак Джокович оценил игру Андрея Рублева в четвертьфинале «Уимблдона».

– Андрей сказал, что это первый проигранный четвертьфинал «Шлема», которым он гордится. В чем разница по сравнению с тем, что вы видели раньше? Он сказал, что, когда он обыграл вас в Белграде, ему немного повезло.

– Разница была. Понятно, что нельзя сравнивать игру на «Большом шлеме» и на турнире категории 250.

Это был его лучший из наших матчей на «Больших шлемах» (они всего второй раз играли друг с другом на ТБШ, общий счет в личке 4:1 – Sports.ru). Этого и следовало ожидать от такого игрока: он очень много работает, очень предан спорту, всегда старается прибавлять.

Несомненно, я вижу прогресс. Я считаю, что он показал потрясающий теннис. Он сильно давил, играл очень быстро, стоял близко к линии и пытался меня оттеснить. В некоторые моменты матча ему это удавалось.

По правде говоря, это была упорная битва. Некоторые розыгрыши были такими долгими и изматывающими. Особенно в тех геймах в конце третьего сета, в которых, если честно, решился исход матча.

Я почувствовал огромное облегчение, когда выиграл третий сет, а в четвертом снова сделал важнейший брейк и выстоял до конца.

Безусловно, сегодня Рублев показал самый качественный теннис в наших матчах на «Больших шлемах».

Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же

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3 комментария

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artem klishin
благородный император!
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yurypesha
Дипломат )
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El Diablo
Как хорошо сказал про Андрея Новак.
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