Рублев о поражении от Джоковича: «Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», за который я горжусь»

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился эмоциями от вылета с «Уимблдона».

Он уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале. Рублев проиграл все восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах».

«Не знаю. Двоякие чувства. Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», за который я горжусь. Но, конечно, я хотел победить и старался делать все для этого.

Но в то же время я расстроен, потому что каждый раз, когда у меня появлялся маленький, маленький шанс, я был либо слишком зажат, либо недостаточно шел на мяч, либо шел, но немного промахивался. А когда у него возникал малейший шанс, он им пользовался. Всеми шансами.

В третьем сете каждый раз, когда счет становился 0:30 или у меня был брейк-пойнт, мне немного не хватало. А он своими шансами пользовался.

В этом и была разница».

Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же

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