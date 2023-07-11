Рублев о поражении от Джоковича: «Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», за который я горжусь»
Седьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился эмоциями от вылета с «Уимблдона».
Он уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале. Рублев проиграл все восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах».
«Не знаю. Двоякие чувства. Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», за который я горжусь. Но, конечно, я хотел победить и старался делать все для этого.
Но в то же время я расстроен, потому что каждый раз, когда у меня появлялся маленький, маленький шанс, я был либо слишком зажат, либо недостаточно шел на мяч, либо шел, но немного промахивался. А когда у него возникал малейший шанс, он им пользовался. Всеми шансами.
В третьем сете каждый раз, когда счет становился 0:30 или у меня был брейк-пойнт, мне немного не хватало. А он своими шансами пользовался.
В этом и была разница».
Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же
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"Сегодня я впервые был достаточно готов сыграть хороший матч против него. В прошлые разы я был совсем не готов ментально. Даже когда я его обыграл в Сербии, мне просто повезло. Он тогда просто не играл, к тому же к концу матча он устал. Дело было не в моей игре."
Ну как ему не симпатизировать?) Там один товарищ до сих пор победу в похожих обстоятельствах в финале облизывает, скоро до костей лапу сотрёт
Простите. Снобизм любителя русского языка повлиял.