Рублев о поражении от Джоковича: «Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», за который я горжусь»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился эмоциями от вылета с «Уимблдона».

Он уступил Новаку Джоковичу в четвертьфинале. Рублев проиграл все восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах».

«Не знаю. Двоякие чувства. Это мой первый четвертьфинал на «Шлемах», за который я горжусь. Но, конечно, я хотел победить и старался делать все для этого.

Но в то же время я расстроен, потому что каждый раз, когда у меня появлялся маленький, маленький шанс, я был либо слишком зажат, либо недостаточно шел на мяч, либо шел, но немного промахивался. А когда у него возникал малейший шанс, он им пользовался. Всеми шансами.

В третьем сете каждый раз, когда счет становился 0:30 или у меня был брейк-пойнт, мне немного не хватало. А он своими шансами пользовался.

В этом и была разница».

Джокович настолько не боится молодых, что спокойно проигрывает первый сет. С Рублевым было так же

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18 комментариев

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mr_ h2o
Да в целом эти поражения в 1/4 не такая трагедия. У Карена есть несколько полуфиналов и что это меняет? Вот зацепит Андрюха когда нибудь шлем и забудут все эти неудачные попытки. А так крепкий середняк и результаты вполне соответствуют. В топ 10 быть столько времени это прилично. У Рууда вон тоже 3 финала, сильно он лучше?)
+13
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+13
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Nikolay Stavrogin
Там ещё было важное
"Сегодня я впервые был достаточно готов сыграть хороший матч против него. В прошлые разы я был совсем не готов ментально. Даже когда я его обыграл в Сербии, мне просто повезло. Он тогда просто не играл, к тому же к концу матча он устал. Дело было не в моей игре."
Ну как ему не симпатизировать?) Там один товарищ до сих пор победу в похожих обстоятельствах в финале облизывает, скоро до костей лапу сотрёт
+15
-7
+8
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Konstantin-85
"За который я горжусь?" Это на каком языке?
+8
-2
+6
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YuChu
Может, «которым я горжусь»?
Простите. Снобизм любителя русского языка повлиял.
+5
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Даниил Александров
Ответ dimon 2.0
это же спортсмены. что вы хотите. они обычно заканчивают учиться классе в 7 и дальше представители минспорта делают им дипломы, извините, об образовании.
Андрей говорил на английском, а новость для этого сайта перевел какой то другой человек, не гоните так резво
+5
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Herman
Ответ Konstantin-85
"За который я горжусь?" Это на каком языке?
Это так с английского гугл автору статьи перевел )
+4
0
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Konstantin-85
Ответ dimon 2.0
это же спортсмены. что вы хотите. они обычно заканчивают учиться классе в 7 и дальше представители минспорта делают им дипломы, извините, об образовании.
Хочу, чтоб на спортивном сайте редакторы работали иногда, даже если Андрей оговорился. Но я подозреваю, что он по-английски вообще-то на вопросы отвечал.
+4
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Алексей Колин
Ответ Nikolay Stavrogin
Там ещё было важное "Сегодня я впервые был достаточно готов сыграть хороший матч против него. В прошлые разы я был совсем не готов ментально. Даже когда я его обыграл в Сербии, мне просто повезло. Он тогда просто не играл, к тому же к концу матча он устал. Дело было не в моей игре." Ну как ему не симпатизировать?) Там один товарищ до сих пор победу в похожих обстоятельствах в финале облизывает, скоро до костей лапу сотрёт
Эээ... какой товарищ?
+4
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ YuChu
Может, «которым я горжусь»? Простите. Снобизм любителя русского языка повлиял.
Опубликовал Кирилл Куценко. К Кириллу вопросы, не к Андрею.
+4
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Istianoff
Ответ Nikolay Stavrogin
Там ещё было важное "Сегодня я впервые был достаточно готов сыграть хороший матч против него. В прошлые разы я был совсем не готов ментально. Даже когда я его обыграл в Сербии, мне просто повезло. Он тогда просто не играл, к тому же к концу матча он устал. Дело было не в моей игре." Ну как ему не симпатизировать?) Там один товарищ до сих пор победу в похожих обстоятельствах в финале облизывает, скоро до костей лапу сотрёт
Да, Андрюха приятный, не то, что его дружок истеричка.
+7
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Вадим flanec
Ну не выиграл Андрей у Новака, что поделать, Новак это стена. Всё равно спасибо Андрею за его выступление на этом турнире.
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kyckoba
Этот матч однозначно можно занести в актив. Тот опыт, который поможет прогрессировать. Это не было беззубым поражением.
+1
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Великий Алонсо
Не всем быть легендами и чемпионами. Рублев хороший теннисист, но таким как Джокович ему никогда не стать, предел Андрея это 1/4 ТБШ и победы на турнирах 250-500.
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инок
Андрей бился достойно, но класс игры Джоковича банально выше. Спасибо Рублёву за турнир, за предоставленную возможность посмотреть его классную игру на Уимблдоне.
+1
-1
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Nikolay Stavrogin
Там ещё было важное "Сегодня я впервые был достаточно готов сыграть хороший матч против него. В прошлые разы я был совсем не готов ментально. Даже когда я его обыграл в Сербии, мне просто повезло. Он тогда просто не играл, к тому же к концу матча он устал. Дело было не в моей игре." Ну как ему не симпатизировать?) Там один товарищ до сих пор победу в похожих обстоятельствах в финале облизывает, скоро до костей лапу сотрёт
У лапы личка с Новаком 5:9, а если без 17-го года, когда он не был топ игроком - 5:7, и победил лапа не в Белграде, где Джокович к концу матча устал, а в финале ЮСО, где Джокович к концу матча начал набирать.
+3
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бизе
Ответ Nikolay Stavrogin
Там ещё было важное "Сегодня я впервые был достаточно готов сыграть хороший матч против него. В прошлые разы я был совсем не готов ментально. Даже когда я его обыграл в Сербии, мне просто повезло. Он тогда просто не играл, к тому же к концу матча он устал. Дело было не в моей игре." Ну как ему не симпатизировать?) Там один товарищ до сих пор победу в похожих обстоятельствах в финале облизывает, скоро до костей лапу сотрёт
Так тот товарищ уже 5 раз обыграл величайшего и почти во всех матчах идёт упорнейшая борьба до последнего розыгрыша , и является одним из немногих , кто опасен для Новака и может его обыгрывать , так что Ваш сарказм не к месту , попробуйте мыслить конструктивно , и жить станет веселее .
+2
-2
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