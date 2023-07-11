Джокович о том, что все хотят его обыграть: «Я знаю, что они хотят снять скальп. Но у них не получится. До сих пор»
Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/4 финала «Уимблдона».
Он выиграл 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.
«Были задорные розыгрыши. Андрей – игрок, которого я очень уважаю. Он очень мощно включается в матчи – и это видно по тому, как он стонет после ударов. Это немного пугает – и летящий мяч, и звук.
Он уже несколько лет в топ-10, и я желаю ему удачи. Нужно поздравить его с отличным матчем и с отличным турниром.
Статистика – это просто статистика. Во время турнира я не хочу слишком много думать о ней и достижениях. Турнир еще продолжается, и я думаю только об этом. Дальше будет только сложнее. Но мне понравилось то, как я сыграл, энергия на корте. И я надеюсь, что смогу выиграть через пару дней».
В полуфинале Джокович сыграет с Янником Синнером. Его спросили, как он справляется с тем, что все хотят его обыграть.
«Мне очень нравится. Думаю, все теннисисты хотят быть в положении, когда все тебя обыграть.
Как говорила Билли Джин Кинг, давление – это привилегия. Это часть нашего спорта, и оно никогда не исчезает – сколько бы «Шлемов» ты ни выиграл, как давно ни играл бы в профессиональном туре.
В то же время оно пробуждает самые прекрасные эмоции и мотивирует так, как я даже не мечтал, вдохновляет на лучший теннис.
Я знаю, что они хотят снять скальп, хотят победить. Но у них не получится. До сих пор.
Очень скромно (смеется)», – сказал Джокович в интервью на корте.
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и кстати, это мой 1000й коммент на спортсе.
Про каждого хорошие слова говорит, и искренне. И перед матчем, и после.
Самым странным финалом ТБШ, пожалуй, был бы матч между совершенно незрелыми Руне и Синнером.
А так шоу продолжается. Зрители довольны.
"Они" хотят,а он не позволяет.Истинно чемпион.
Браво Новак,твои болельщики ждут 24-й.
А самое главное,будь здрав -боярин!(с)
Уникальный спортсмен.
Какая уж тут ирония/постирония. :))