Джокович о том, что все хотят его обыграть: «Я знаю, что они хотят снять скальп. Но у них не получится. До сих пор»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/4 финала «Уимблдона».

Он выиграл 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

«Были задорные розыгрыши. Андрей – игрок, которого я очень уважаю. Он очень мощно включается в матчи – и это видно по тому, как он стонет после ударов. Это немного пугает – и летящий мяч, и звук.

Он уже несколько лет в топ-10, и я желаю ему удачи. Нужно поздравить его с отличным матчем и с отличным турниром.

Статистика – это просто статистика. Во время турнира я не хочу слишком много думать о ней и достижениях. Турнир еще продолжается, и я думаю только об этом. Дальше будет только сложнее. Но мне понравилось то, как я сыграл, энергия на корте. И я надеюсь, что смогу выиграть через пару дней».

В полуфинале Джокович сыграет с Янником Синнером. Его спросили, как он справляется с тем, что все хотят его обыграть.

«Мне очень нравится. Думаю, все теннисисты хотят быть в положении, когда все тебя обыграть.

Как говорила Билли Джин Кинг, давление – это привилегия. Это часть нашего спорта, и оно никогда не исчезает – сколько бы «Шлемов» ты ни выиграл, как давно ни играл бы в профессиональном туре.

В то же время оно пробуждает самые прекрасные эмоции и мотивирует так, как я даже не мечтал, вдохновляет на лучший теннис.

Я знаю, что они хотят снять скальп, хотят победить. Но у них не получится. До сих пор.

Очень скромно (смеется)», – сказал Джокович в интервью на корте.

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53 комментария

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Ночная Фурия
Ответ Godare88
насколько же он считает себя лучше других
Он и есть - лучший!!! ❤
и кстати, это мой 1000й коммент на спортсе.
+28
-4
+24
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Buharoid
"Пугающий стон Рублева" хороший ник для спортса
+20
-1
+19
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Ночная Фурия
Ответ Godare88
соперников уважать надо
Джок уважает всех.
Про каждого хорошие слова говорит, и искренне. И перед матчем, и после.
+16
-1
+15
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Czarn
Молодежь желает снимать скальпы с Джоковича, а скальпы за поясом до сих пор у Новака!😂😂😂
Пока что Новак им жопы надирает в каждом матче
+12
-1
+11
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Ржавый пароход
Пожалуй, сейчаст особенно востребованы не столько молодые и задорные, сколько носители традиций - стойкие мастеровитые ветераны.
Самым странным финалом ТБШ, пожалуй, был бы матч между совершенно незрелыми Руне и Синнером.
А так шоу продолжается. Зрители довольны.
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Bayern2004
Великие и мудрые слова сербского титана.
"Они" хотят,а он не позволяет.Истинно чемпион.
Браво Новак,твои болельщики ждут 24-й.
А самое главное,будь здрав -боярин!(с)
+11
-3
+8
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Czarn
Молодежь желает снимать скальпы с Джоковича, а скальпы за поясом до сих пор у Новака!😂😂😂
+8
-2
+6
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Verdo
у рублева и алкарараса хорошие скальпы, у медведева так себе)
+7
-1
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Artem Karev
Вообще конечно поражает насколько круто в одном человеке собраны сумасшедший профессионализм, зрелость, воля, уверенность, уважение к сопернику, не переходящее в страх.
Уникальный спортсмен.
+5
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costa0545
Остапа понесло, но честно сказать пока его никто не может обыграть на шлеме)))
+6
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Vakhore
Ноле - ВЕЛИЧАЙШИЙ!
+6
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romancureman
Новак это с очень юморной интонацией говорил. смотрел видео. всё жизненно и по делу)
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Nikolay Stavrogin
Последний из могикан, защитил от молодых и борзых ао и рг, сможет ли уимблдон?
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Czarn
Индеец ДЖОкович на зелёной тропе войны с молодым поколением😂 Идемо!😃
+4
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Зорькин
У некоторым местных обитателей просто беда с юмором.
Какая уж тут ирония/постирония. :))
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Istianoff
Новак по-моему описывает их матч на АО. Сегодня энергии вообще не было.
+3
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Iva_Nova
Затроллил Андрюшу стонами...)
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Stas Salesov
Ответ Verunchik
Хотелось бы повторения US 2021
Чтобы Новак точно уже в психбольницу попал?) Лучше просто проиграть в воскресенье Руне или Медведеву здесь
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Радость Ди Мария
Года два назад Император (Атец заканчивал, Надаль кряхтел из последних сил) пообещал - я молодым просто так ничего важного не отдам. Пусть пятые точки напрягают. Пока так всё и происходит. На этот год должно хватить. Ну а дальше... будет дальше. Если нексты сольются пост-некстам - значит такое игровое поколение.
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Радость Ди Мария
Ответ Monto Frekasi
Медведев снял с тебя скальп, и не в простой ситуации, а когда ты шел на календарный Шлем и рекорд. В Белграде ты очень хотел выиграть и покрасоваться перед сербами, там Рублев раздел тебя с баранкой. Раз Алькарас сдулся на РГ, ты очень удобно обо всём забыл? Ну-ну, избирательная память - страшная вещь.
Собаки лают - караван идёт.
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Eugenie Nation
Ответ Stas Salesov
Чтобы Новак точно уже в психбольницу попал?) Лучше просто проиграть в воскресенье Руне или Медведеву здесь
https://tenor.com/ru/view/anger-management-jack-nicholson-yes-duh-nods-gif-5222702
+2
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Stas Salesov
Ответ Serg Leone
Что-то цыган стал наглеть, видимо к старости характер отца все больше стал проявляться.) Он так и хочет сказать, еле сдерживает себя, что я самый великий и наверняка так и считает, но не настолько глуп как отец, чтобы озвучивать это на людях.
Утром просыпается и первым делом проверяет, может ли взмахом руки превратить воду в сливовицу или еще пока нет..
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Artem Karev
Ответ costa0545
Остапа понесло, но честно сказать пока его никто не может обыграть на шлеме)))
Он все по факту говорит
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Artem Karev
Ответ And Justice for All
За последние 4-5 лет Джокович создал себе просто нереальный ореол непобедимости на шлемах. Даже при самой плохой игре вообще нет никаких сомнений в том, что он победит. Нет сомнений, что даже если бы Новак начал играть сегодня с 0:2 по сетам, он бы эту игру затащил. Наверное, теоретически только с Алькарасом так может не прокатить. Хотя их матч в Париже оборвался на самом интересном месте и даже близко не дошёл до кульминации.
Он ментально как будто на недосягаемом уровне. Там, где у большинства начнут сдавать нервы, появятся проблемы с уверенностью, там у ноле как будто наоборот начинается точка роста
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Hardy
Ответ Ебздрогыч
Хорошо, что Новак без зеленого ирокеза и не в России. Тут бы могли и снять скальп
🤐😬
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