Медведев о матче с Юбенксом: «Он феерит. Я должен буду показать 100 процентов»

Даниил Медведев прокомментировал матч с Кристофером Юбенксом в 1/4 финала «Уимблдона».

Он обыграл американца на турнире в Майами.

– В Майами у него был первый прорыв. Там он вошел в топ-100, из квалификации вышел в четвертьфинал. На тот момент это был его лучший результат.

Против меня играл здорово. Очень тяжелый матч, но я разрывал. Удалось его победить, но было сложно.

Тут он снова феерит, только что выиграл первый титул, здесь вышел в четвертьфинал, победил Циципаса в пяти сетах. Невероятно.

Я знаю, что должен буду показать 100 процентов – в плане физики, тенниса, психологии.

– Можно сказать, что он как игрок 1990-х? Режет и идет к сетке, играет с лета, добавляет разнообразия.

– Я не видел 90-е, следил за теннисом с эпохи Сафина. Сампраса почти не видел.

И тогда игра уже в основном шла на задней линии. Может быть, чуть агрессивнее, чем сейчас, но все равно в основном на задней линии.

Кристофер точно отличается от других игроков. Сильно полагается на подачу и здорово подает. Не боится ходить к сетке. В моем поколении многие идут вперед только с хороших ударов, а он не боится пойти с плохого и попытаться завершить там.

Еще у него одноручный бэкхенд. Держится близко к задней линии.

Будет интересно. Я постараюсь справиться с тем, что он мне предложит.