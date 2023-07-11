Медведев о матче с Юбенксом: «Он феерит. Я должен буду показать 100 процентов»

Теги Уимблдон ATP Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал матч с Кристофером Юбенксом в 1/4 финала «Уимблдона».

Он обыграл американца на турнире в Майами. 

– В Майами у него был первый прорыв. Там он вошел в топ-100, из квалификации вышел в четвертьфинал. На тот момент это был его лучший результат. 

Против меня играл здорово. Очень тяжелый матч, но я разрывал. Удалось его победить, но было сложно. 

Тут он снова феерит, только что выиграл первый титул, здесь вышел в четвертьфинал, победил Циципаса в пяти сетах. Невероятно. 

Я знаю, что должен буду показать 100 процентов – в плане физики, тенниса, психологии. 

– Можно сказать, что он как игрок 1990-х? Режет и идет к сетке, играет с лета, добавляет разнообразия

– Я не видел 90-е, следил за теннисом с эпохи Сафина. Сампраса почти не видел. 

 

И тогда игра уже в основном шла на задней линии. Может быть, чуть агрессивнее, чем сейчас, но все равно в основном на задней линии. 

Кристофер точно отличается от других игроков. Сильно полагается на подачу и здорово подает. Не боится ходить к сетке. В моем поколении многие идут вперед только с хороших ударов, а он не боится пойти с плохого и попытаться завершить там. 

Еще у него одноручный бэкхенд. Держится близко к задней линии. 

Будет интересно. Я постараюсь справиться с тем, что он мне предложит. 

6 комментариев

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самарец52
Даёшь российский финал! А Карасик пусть подождёт.
+11
0
+11
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Бен Ротенберг
Удивительно, как много Даниил знает о теннисе и как следит за потенциальными соперниками. Не удивительно, что при, возможно, меньшем таланте, чем у Зверева и Циципаса, Медведев добился - и добьется - больше.
+11
0
+11
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Павел павел
можно ли сказать что он игрок из 90х-ответ Дани сокращенно-- таких уже нет
Кресси такой--подержите мое пиво.и я еще стану 1 ракеткой мира
+2
0
+2
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Павел павел
Ответ Бен Ротенберг
Удивительно, как много Даниил знает о теннисе и как следит за потенциальными соперниками. Не удивительно, что при, возможно, меньшем таланте, чем у Зверева и Циципаса, Медведев добился - и добьется - больше.
что по Вашему мерило таланта? и как это определяется??
+3
-1
+2
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Марат Лялин
Сафиуллин, даваааай!
0
0
0
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