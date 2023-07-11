Медведев о матче с Юбенксом: «Он феерит. Я должен буду показать 100 процентов»
Даниил Медведев прокомментировал матч с Кристофером Юбенксом в 1/4 финала «Уимблдона».
Он обыграл американца на турнире в Майами.
– В Майами у него был первый прорыв. Там он вошел в топ-100, из квалификации вышел в четвертьфинал. На тот момент это был его лучший результат.
Против меня играл здорово. Очень тяжелый матч, но я разрывал. Удалось его победить, но было сложно.
Тут он снова феерит, только что выиграл первый титул, здесь вышел в четвертьфинал, победил Циципаса в пяти сетах. Невероятно.
Я знаю, что должен буду показать 100 процентов – в плане физики, тенниса, психологии.
– Можно сказать, что он как игрок 1990-х? Режет и идет к сетке, играет с лета, добавляет разнообразия.
– Я не видел 90-е, следил за теннисом с эпохи Сафина. Сампраса почти не видел.
И тогда игра уже в основном шла на задней линии. Может быть, чуть агрессивнее, чем сейчас, но все равно в основном на задней линии.
Кристофер точно отличается от других игроков. Сильно полагается на подачу и здорово подает. Не боится ходить к сетке. В моем поколении многие идут вперед только с хороших ударов, а он не боится пойти с плохого и попытаться завершить там.
Еще у него одноручный бэкхенд. Держится близко к задней линии.
Будет интересно. Я постараюсь справиться с тем, что он мне предложит.
Кресси такой--подержите мое пиво.и я еще стану 1 ракеткой мира