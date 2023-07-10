Медведев о том, когда начнет верить, что может выиграть «Уимблдон»: «Я всегда себе это говорю»

Даниил Медведев ответил, когда начнет говорить себе, что может выиграть «Уимблдон».

Он вышел в четвертьфинал и встретится с Кристофером Юбенксом.

«Не знаю. Я всегда себе это говорю, если честно. Но в то же время в сетке еще есть Новак, который выиграл его четыре раза подряд, семь раз всего. У него много титулов «Большого шлема».

После того, как я вошел в топ-10, и особенно после финала против Рафы на US Open-2019 я впервые подумал: «Так, на «Шлемах» можно проходить далеко». Потому что до US Open я ни разу не был даже в четвертьфинале. А там вышел в финал и играл пять сетов с Рафой. И потом думал: «Теперь я могу вообще все». Так что я всегда в себя верю.

Я всегда хочу выигрывать такие турниры. На «Уимблдоне» я не добивался больших успехов, а теперь уже показал лучший результат в карьере. Не хочу останавливаться. Играю отлично, с нетерпением жду следующих матчей и, конечно, хочу победить».

Сразу трое россиян в 1/4 финала «Уимблдона» – удивительный рекорд!

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