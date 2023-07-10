Медведев о том, когда начнет верить, что может выиграть «Уимблдон»: «Я всегда себе это говорю»

Теги Уимблдон ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев ответил, когда начнет говорить себе, что может выиграть «Уимблдон».

Он вышел в четвертьфинал и встретится с Кристофером Юбенксом.

«Не знаю. Я всегда себе это говорю, если честно. Но в то же время в сетке еще есть Новак, который выиграл его четыре раза подряд, семь раз всего. У него много титулов «Большого шлема».

После того, как я вошел в топ-10, и особенно после финала против Рафы на US Open-2019 я впервые подумал: «Так, на «Шлемах» можно проходить далеко». Потому что до US Open я ни разу не был даже в четвертьфинале. А там вышел в финал и играл пять сетов с Рафой. И потом думал: «Теперь я могу вообще все». Так что я всегда в себя верю.

Я всегда хочу выигрывать такие турниры. На «Уимблдоне» я не добивался больших успехов, а теперь уже показал лучший результат в карьере. Не хочу останавливаться. Играю отлично, с нетерпением жду следующих матчей и, конечно, хочу победить».

Сразу трое россиян в 1/4 финала «Уимблдона» – удивительный рекорд!

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11 комментариев

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Другая_
Ответ Рус Киссенжер
если будет такая сетка, как сейчас,то может выиграть. фарт.
Какая разница какая сетка, если для победы все равно надо обыграть Джоковича, хоть в первом круге, хоть в последнем?)
+24
-1
+23
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Potors
Ответ Другая_
Какая разница какая сетка, если для победы все равно надо обыграть Джоковича, хоть в первом круге, хоть в последнем?)
Я понимаю, что "это другое", но Медведев - единственный из некстдженов выиграл ТБШ в финале у Бигов. Шансов мало, но не ноль!
+16
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+16
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Vale1
Давай, Даня, ты можешь!
+12
-1
+11
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Lada_ok
Удачи Даниил и, конечно, победы! До сих пор в памяти 2004 г и победа нашей Маши!
+6
-1
+5
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Ничего Смешного
Для Даниила финал - хороший результат, на траве пока Новаку не конкурент.
Всё же видно, что на траве не так комфортно Дане…
+2
0
+2
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Рус Киссенжер
если будет такая сетка, как сейчас,то может выиграть. фарт.
+1
0
+1
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kyckoba
Победа Дани на Уиме кажется маловероятной. Но победа Дани в Риме казалась невероятной в принципе. Так что чем черт не шутит)
+1
0
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Блуждающий странник
У Дани ковровая дорожка на этом турнире до полуфинала. Приятнее сетку сложно представить
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Рус Киссенжер
Ответ Другая_
Какая разница какая сетка, если для победы все равно надо обыграть Джоковича, хоть в первом круге, хоть в последнем?)
может раньше кто-то обыграет.
0
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Лёля Иванова
Ответ Рус Киссенжер
может раньше кто-то обыграет.
Кто? Я никого не вижу кто мог бы Новака обыграть до финала, и в финале тоже
+1
-1
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Антон Тимофеев
Ответ Potors
Я понимаю, что "это другое", но Медведев - единственный из некстдженов выиграл ТБШ в финале у Бигов. Шансов мало, но не ноль!
Да собственно, другие нексты даже до результата Медведева на АО-22 не доходили, когда было 2-0 и тройной брейк-поинт в середине 3-го сета, там Рафа уже совсем на краю стоял. У Циципаса после 2-0 на РГ-21 особых шансов в следующих 3-х сетах не было...Собственно и всё, больше нексты особо и не цеплялись в финалах...Разве что, Тим на АО-20 вел 2-1, правда, можно ли назвать его некстом?
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