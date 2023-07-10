Юбенкс впервые победил соперника из топ-10, вышел в 1/4 финала ТБШ и сыграет с Медведевым

Теги Уимблдон ATP Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

27-летний Кристофер Юбенкс обыграл №5 в мире Стефаноса Циципаса в четвертом круге «Уимблдоне» – 3:6, 7:6(4), 3:6, 6:4, 6:4.

Американец впервые обыграл теннисиста топ-10 (после трех поражений). Всего у него уже 9 побед подряд – за неделю до «Уимблдона» он выиграл титул на Мальорке.

Юбенкс впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он девятый раз играет в основной сетке.

Дальше он встретится с Даниилом Медведевым.

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27 комментариев

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igor nn
Фэйри,Мандарино,Качок,Легечка ..Юбэнкс..Ну и сетка у Дани..прям челенджер..ну или турнир 250))
+27
-2
+25
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Михаил Пригода
Ответ igor nn
Фэйри,Мандарино,Качок,Легечка ..Юбэнкс..Ну и сетка у Дани..прям челенджер..ну или турнир 250))
Маннарино и Юбенкс все-таки провели хороший сезон на траве, здесь всё заслуженно
+17
-2
+15
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Phantom3000
С детства болею за Еубанска!
+11
-1
+10
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Кавабунга Шреддоголовый
У Сафиулина появился конкурент по части главной сенсации
+10
0
+10
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Nikolay Stavrogin
У Медведева сетка уровня атп250 до полуфинала
У Синнера уровня челленджера
У Алькараса и Новака турнира большого шлема.
Спасибо всем, кто помог этому случиться)
+9
-2
+7
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Пользователь Имени
Забавный будет матч, если Даня поймает волну американца, то зрителям будет весело, но объективно с соперником Медведеву повезло
+7
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+7
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sedric
Ответ costa0545
Крайне не удобный соперник для Медведева, так как он любит и очень неплохо играет у сетки, Ципа куда лучше был бы)))
Он любит игру у сетки, а Медведев любит принимать в ноги. Что случается, когда Юбэнксу принимают в ноги, мы сегодня часто видели. Он совершенно не умеет эти мячи обрабатывать.
+4
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+4
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igor nn
Ответ Владимири Йолкиннен
а почему Фуча качок?
Ну он как то майку снял и там торс в кубиках и мускулы..А Даня пошутил про себя что он сам дрыщ))
+4
0
+4
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Экспертное мнение
Телосложение Ебонкса как у баскетболиста или легкоатлета, но ни разу не похож на теннисиста)
+4
0
+4
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Czarn
ЦыцаБадоса проиграла.😃 Что ж, всё закономерно. Любовь до добра не доводит😂 Особенно на Уимблдоне 😃
+5
-2
+3
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Пользователь Имени
Ответ Экспертное мнение
Телосложение Ебонкса как у баскетболиста или легкоатлета, но ни разу не похож на теннисиста)
Прыгуну в высоту дали ракетку )
+3
0
+3
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Rustam1105
Две тощих каланчи, но совершенно разные стили игры. В Майами Даня анфорсил как мог, но Юбенкс не поверил в себя. Теперь американец набрался опыта АТП, взял титул, грохнул нескольких топов и на Медведя я бы точно хату бы не поставил.
+2
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+2
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Рус Киссенжер
как этому Медведеву так везёт по сетке?
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nick-basil
Горя на лице Цыпаса не было. ... Евбанкс - Медведев - будет свежий продукт
+1
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costa0545
Крайне не удобный соперник для Медведева, так как он любит и очень неплохо играет у сетки, Ципа куда лучше был бы)))
+1
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Vedved
Ответ sedric
Сложнее связки Харри-Берретини тут еще ни у кого не было.
Ну ладно еще Берретини, но Харри - на траве ничего не показывает, от слова совсем🤷🏻‍♂️
+1
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Степан Паракин
Ответ igor nn
Фэйри,Мандарино,Качок,Легечка ..Юбэнкс..Ну и сетка у Дани..прям челенджер..ну или турнир 250))
а у Синнера?
+1
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sedric
Ответ Vedved
Ну ладно еще Берретини, но Харри - на траве ничего не показывает, от слова совсем🤷🏻‍♂️
У Харри игра чисто под траву. Подача и хороший форхенд. Ему просто не повезло, что он родился в стране, где есть только грунт. Но игра у него травяная, в этому году он на пике, и доставил Алькарасу уйма проблем.
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dimamak10
Ответ igor nn
Ну он как то майку снял и там торс в кубиках и мускулы..А Даня пошутил про себя что он сам дрыщ))
Да у него и банки в поряде
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Лёля Иванова
Ответ Степан Паракин
а у Синнера?
Халява большая даже в сравнение с Даней по рейтингу и грунтовики в основном
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justbored
✊🏿
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Владимири Йолкиннен
Ответ igor nn
Фэйри,Мандарино,Качок,Легечка ..Юбэнкс..Ну и сетка у Дани..прям челенджер..ну или турнир 250))
а почему Фуча качок?
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Mobilis
Серена?
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daiv18
Полуфинал для Медведева будет очень яростным, если туда каким то чудом не запрыгнет Димитров или Руне. Про финал и говорить не стоит, лишь мечты.
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Andrej Trubacs
Юбенкс опасен.. 16 игр на траве сыграл за сезон.. уму не постижимо..
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