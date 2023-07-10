Юбенкс впервые победил соперника из топ-10, вышел в 1/4 финала ТБШ и сыграет с Медведевым

27-летний обыграл №5 в мире в четвертом круге «Уимблдоне» – 3:6, 7:6(4), 3:6, 6:4, 6:4.

Американец впервые обыграл теннисиста топ-10 (после трех поражений). Всего у него уже 9 побед подряд – за неделю до « » он выиграл титул на Мальорке.

Юбенкс впервые вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Он девятый раз играет в основной сетке.

Дальше он встретится с .

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