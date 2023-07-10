Григор Димитров: «Я застал три или четыре поколения теннисистов. Нынешнее сильнее, чем мое поколение и поколение после меня»

Теги Уимблдон ATP Григор Димитров Теннис

32-летний Григор Димитров рассказал об отличиях между разными поколениями игроков.

«Думаю, есть много отличий. Я застал, не знаю, три или четыре поколения теннисистов. И каждое из них отличалось своим особым стилем игры.

Думаю, физическая форма каждого поколения влияла и на нас тоже. Если задуматься, все молодые игроки, которым по 20 или чуть больше, очень мощно бьют по мячу, отлично подают, у них сильные ноги. И в целом они хорошо двигаются.

Они уже всесторонне развитые игроки. Даже, наверное, сильнее, чем мое поколение и поколение после меня. Я думаю, можно заметить их прогресс, они очень сильно выросли с годами. Но когда я смотрю на нынешнюю молодежь, то даже не знаю, что еще они могут улучшить. Наверное, только свои решения в каких-то моментах, но это приходит с опытом.

Это очень интересный вопрос. Думаю, что мы как игроки, наверное, видим эту ситуацию немного по-другому».

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2 комментария

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RealJon
с 2007го года, смена поколении:
сперва Бердых, Тсонга, Роддик
потом, Чилич, Димитров, Нисикори
между ними, бывший принц грунта - Тим
потом Даниил, Зверев, и Циципас
между ними, бравший эстафету от Тима - Рууд
а сейчас, Алкарас, Руне и Синнер
как я понимаю )))
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