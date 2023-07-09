32-летний Димитров об игре с 20-летним Руне: «Он молодой, талантливый и очень опасный игрок. Я тоже, но за исключением возраста»
Григор Димитров поделился ожиданиями от матча 1/8 финала «Уимблдона» против Хольгера Руне.
В интервью на корте после победы над Фрэнсисом Тиафу у него спросили, что он думает об игре Руне, которому, как сказал интервьюер, 20 лет.
«Ну, а мне 32. Он молодой, талантливый и очень опасный игрок. Я тоже – за исключением возраста», – сказал болгарин.
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