Димитров впервые с 2017-го вышел во вторую неделю «Уимблдона»

24-я ракетка мира победил №10 в третьем круге « » – 6:2, 6:3, 6:2.

Димитров 33-й раз в 111 матчах обыграл соперника из топ-10.

Он третий раз в карьере и впервые с 2017-го вышел во вторую неделю «Уимблдона». Он полуфиналист 2014 года.

В этом сезоне Димитров впервые с 2019-го вышел в четвертый круг на двух ТБШ (до этого – на « »).

Теперь он поборется с .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе