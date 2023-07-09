Димитров впервые с 2017-го вышел во вторую неделю «Уимблдона»
24-я ракетка мира Григор Димитров победил №10 Фрэнсиса Тиафу в третьем круге «Уимблдона» – 6:2, 6:3, 6:2.
Димитров 33-й раз в 111 матчах обыграл соперника из топ-10.
Он третий раз в карьере и впервые с 2017-го вышел во вторую неделю «Уимблдона». Он полуфиналист 2014 года.
В этом сезоне Димитров впервые с 2019-го вышел в четвертый круг на двух ТБШ (до этого – на «Ролан Гаррос»).
Теперь он поборется с Хольгером Руне.
После 2017-го болгарин ни разу не выигрывал более 27 матчей за сезон. Сейчас - уже 26.
Талант, опыт, мастерство - все есть, плюс - хорошие физические кондиции сейчас.