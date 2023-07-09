Димитров впервые с 2017-го вышел во вторую неделю «Уимблдона»

Теги Уимблдон Ролан Гаррос ATP Григор Димитров Фрэнсис Тиафу Теннис

24-я ракетка мира Григор Димитров победил №10 Фрэнсиса Тиафу в третьем круге «Уимблдона» – 6:2, 6:3, 6:2.

Димитров 33-й раз в 111 матчах обыграл соперника из топ-10.

Он третий раз в карьере и впервые с 2017-го вышел во вторую неделю «Уимблдона». Он полуфиналист 2014 года.

В этом сезоне Димитров впервые с 2019-го вышел в четвертый круг на двух ТБШ (до этого – на «Ролан Гаррос»).

Теперь он поборется с Хольгером Руне.

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5 комментариев

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Anush15
Молодец Гриша отправил домой самоуверенного сникерса , осталось Ранишку отправить )))
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Кавабунга Шреддоголовый
Вся карьера Гриши - взлеты и падения
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ugmyanswer
Тайфун, что за позор
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Трёха Ника Киргиоса
А ещё у Гриши лучший сезон с 2017 года. Внезапно так.
После 2017-го болгарин ни разу не выигрывал более 27 матчей за сезон. Сейчас - уже 26.
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Дориан Грей_333
32 года, уже полноценный ветеран Тура. Пора бы уже отрастить кохонес, и всерьез побороться за Шлем, и где это лучше сделать, как не на подходящей ему траве Уимблдона.
Талант, опыт, мастерство - все есть, плюс - хорошие физические кондиции сейчас.
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