Пятая ракетка мира Стефанос Циципас за выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира поборется с американским теннисистом Кристофером Юбенксом. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 13:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Стефанос Циципас – Кристофер Юбенкс прямая трансляция матча 10.07.2023

Стефанос Циципас давно заслуживает победы на турнире Большого шлема, он дважды выходил в финал мейджоров, сначала во Франции в 2021 году, затем в январе 2023 года в Австралии. Но оба раза на его пути вставал Новак Джокович. В этом смысле Уимблдон для Циципаса самый неудачный турнир. Здесь он дальше четвертого круга не заходил, причем первый раз сделал это пять лет назад в 2018 году, и вот теперь он вновь находится на этой стадии турнира. Первую половину сезона Стефанос может занести себе в актив, но подготовка к Уимблдону получилась скомканной. На турнире в Штутгарте он проиграл первый же матч французу Ришару Гаске, а затем в Галле смог выйти во второй круг, но тоже уступил чилийцу Николасу Харри. С сеткой на Уимблдоне Циципасу откровенно не повезло. В первом матче ему пришлось играть пять сетов с опытным австрийским теннисистом Домиником Тимом. В матче были три тай-брейка, включая супертай-брейк после пятой партии. Во втором круге соперник был еще более сложный, хозяин корта Энди Маррей. Вновь пять сетов, причем в течение двух дней. Лишь в третьем круге Циципас смог победить сравнительно легко серба Ласло Дьере, тут было всего три сета, но вновь не обошлось без тай-брейка.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

На этой стадии турнира все предполагали увидеть каких-либо американских теннисистов, но мало кто рассчитывал на то, что это будет Кристофер Юбенкс. Он уже довольно опытный теннисист, но у себя в стране считается шестой ракеткой, причем долгое время не входил даже в десятку. На турнирах большого шлема он никогда ранее не проходил дальше второго круга. Титул на турнирах АТР всего один, в этом сезоне его результаты тоже не впечатляют. В актив он может занести только четвертьфинал на мастерсе в Майами, где он уступил Даниилу Медведеву. Тем удивительнее его нынешнее достижение. В первом круге соперником американца был бразильский теннисист Тьягу Монтейру. В первой партии Кристофер уступил, но затем взял верх в трех следующих. Путь его на турнире должен был ззакончится уже во втором круге в матче против сильного британца Кэмерона Норри, которого неистово поддерживали трибуны. Но и тут Юбенкс не дал усомниться в своей победе в четырех сетах. В трех сетах с тремя тай-брейками в предыдущем матче американец обыграл своего тезку австралийца Кристофера О’Коннелла.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Циципаса — 5

победы/поражения Циципаса в 2023 году — 34/13

победы/поражения Циципаса на траве — 5/4

рейтинг ATP Юбенкса — 43

победы/поражения Юбенкса в 2023 году — 33/16

победы/поражения Юбенкса на траве — 13/3

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Циципас — Юбенкс

У Циципаса довольно неплохая серия на турнирах Большого шлема. С учетом финала на Ролан Гаррос он выиграл девять из десяти таких поединков. Кристофер Юбенкс играет много тай-брейков, в последних тринадцати матчах у него их 16, причем на Уимблдоне он выиграл пять из пяти.

Статистика личных встреч Циципас — Юбенкс

Соперники раньше друг с другом на официальных турнирах не встречались, но, по словам Циципаса, вместе проводили тринировки.

Прогноз на матч Циципас — Юбенкс

Юбенкс будет вновь надеяться на свою мощнейшую подачу, которая приносит львиную долю очков на турнире. Для победы Циципасу нужно будет искать контраргументы. Стефанос более разносторонний теннисист, его подача тоже неслабая. На игре у сетки преимущество точно будет у пятой ракетки мира. Букмекеры отдают преимущество Циципасу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,31, успех американца оценивается коэффициентом 3,50.

Наш прогноз: у Кристофера на турнире еще не было таких сложных соперников и в случае удачи можно будет помечтать о чем-то большем, но Циципас показал в первых двух матчах, что и на траве может удерживать свое преимущество. Матч может затянуться, наверняка будут и тай-брейки. Рекомендуем поставить на победу Стефаноса и фору в отношении Юбенкса — Ф2 (4)

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023