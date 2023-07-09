Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертом круге Уимблдонского турнира будет играть с американцем Кристофером Юбенксом. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 13:30 по московскому времени.

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Циципас — Юбенкс прогноз на матч Уимблдон 2023

С одной стороны, соперников в рейтинге АТР разделяет пропасть. Стефанос находится на пятой строчке, Юбенкс на 43-й. С другой, Кристофер набрал хороший ход, выиграв в июне травяной турнир на Мальорке, и продолжает инерцию на текущем турнире. Для Циципаса трава далеко не самое удобное покрытие. Более того, на Уимблдоне он ранее дальше четвертого круга не заходил, случилось это в 2018 году, и вот теперь вновь подобный успех. Вряд ли пятая ракетка мира этим удовлетворится, тем более что он уже выиграл у очень сильных соперников. В первом круге ему противостоял Доминик Тим из Австрии, а во втором любимец местной публики Энди Маррей. Оба матча стали пятисетовыми, и лишь в третьем круге Циципас выиграл у серба Ласло Дьере в трех сетах.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Кристофер Юбенкс никогда на турнирах Большого шлема не претендовал на что-то большее, нежели выход во второй круг. Однако этот сезон может стать для него прорывным. Победа в Мальорке позволила забраться на самое высокое место рейтинга в карьере, по окончанию Уимблдона он наверняка сможет подняться еще выше. Сложно сказать на какую позицию, многое будет зависеть от предстоящего поединка. Двухметровый спортсмен обладает очень сильной подачей, которая позволила пройти на этом турнире бразильца Тьягу Монтейру, британца Кэмерона Норри и австралийца Кристофера О’Коннелла.

Соперники ранее между собой не встречались. Предполагается, что матч будет очень упорным. Юбенкс набрал очень хорошую форму. Циципас потратил много сил в первых двух кругах, но сейчас имел время на передышку. На первый план может выйти характер, который Стефаноса никогда не подводил. Букмекеры отдают преимущество греку. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,31, выигрыш Кристофера оценивается коэффициентом 3,50.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023