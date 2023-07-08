Уимблдон: Джессика Пегула – Леся Цуренко прямая трансляция матча 09.07.2023
В четвертом круге женского одиночного турнира Уимблдон 2023 американка Джессика Пегула будет встречаться с Лесей Цуренко из Украины. Матч соперниц состоится 9 июля, начало не ранее 15:00 по московскому времени.
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Пегула — Цуренко прогноз на матч Уимблдон 2023
Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Джессика Пегула уже достаточно давно удерживает лидерство в своей стране, но выйти на первые роли в мировом теннисе пока не удается. Тем не менее, уступая Швентек, Соболенко и Рыбакиной, она находится в рейтинге сразу вслед за ними. Потеснить кого-то из этой троицы мешают неровные выступления. Она может как выйти в финал, так и провалится на каком-либо из турниров. Текущий сезон Пегула вряд ли может занести себе в актив, она пока не смогла выиграть ни одного турнира, да в целом таковых побед в ее карьере насчитывается всего две. В то же время у вышеупомянутой троицы впереди еще много времени, а Джессике идет тридцатый год. Пора завоевывать трофеи.
Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня
Леся Цуренко никогда не ходила в лидерах женского тенниса, высшим ее место в рейтинге была 23 позиция в 2019 году. За свою карьеру украинка выиграла четыре турнира WTA. Сейчас в рейтинге она замыкает шестую сотню, и вряд ли сможет в ближайшее время рассчитывать на большее. Не потому что карьера близится к концу, в первую очередь, из за результатов. Если исключить огромное количество ошибок, которые совершает Цуренко в каждом матче хотя бы наполовину, то она могла бы находиться в двадцатке сильнейших. Ни ситуация с ее ошибками, видимо, уже неисправима.
С Джессикой она уже встречалась и сыграла удачно. Правда было это в 2019 году, на турнире в США, в Индиан-Уэоосе. Украинка смогла выиграть тогда в трех сетах. Сейчас существуют все предпосылки к тому, что американка возьмет реванш. Она и сама довольно часто ошибается, но все же показывает куда более качественный теннис. Букмекеры отдают преимущество Джессике. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,24, выигрыш Цуренко оценивается коэффициентом 4,10.
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