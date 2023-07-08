В четвертом круге женского одиночного турнира Уимблдон 2023 американка Джессика Пегула будет встречаться с Лесей Цуренко из Украины. Матч соперниц состоится 9 июля, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Пегула — Цуренко прогноз на матч Уимблдон 2023

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Джессика Пегула уже достаточно давно удерживает лидерство в своей стране, но выйти на первые роли в мировом теннисе пока не удается. Тем не менее, уступая Швентек, Соболенко и Рыбакиной, она находится в рейтинге сразу вслед за ними. Потеснить кого-то из этой троицы мешают неровные выступления. Она может как выйти в финал, так и провалится на каком-либо из турниров. Текущий сезон Пегула вряд ли может занести себе в актив, она пока не смогла выиграть ни одного турнира, да в целом таковых побед в ее карьере насчитывается всего две. В то же время у вышеупомянутой троицы впереди еще много времени, а Джессике идет тридцатый год. Пора завоевывать трофеи.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Леся Цуренко никогда не ходила в лидерах женского тенниса, высшим ее место в рейтинге была 23 позиция в 2019 году. За свою карьеру украинка выиграла четыре турнира WTA. Сейчас в рейтинге она замыкает шестую сотню, и вряд ли сможет в ближайшее время рассчитывать на большее. Не потому что карьера близится к концу, в первую очередь, из за результатов. Если исключить огромное количество ошибок, которые совершает Цуренко в каждом матче хотя бы наполовину, то она могла бы находиться в двадцатке сильнейших. Ни ситуация с ее ошибками, видимо, уже неисправима.

С Джессикой она уже встречалась и сыграла удачно. Правда было это в 2019 году, на турнире в США, в Индиан-Уэоосе. Украинка смогла выиграть тогда в трех сетах. Сейчас существуют все предпосылки к тому, что американка возьмет реванш. Она и сама довольно часто ошибается, но все же показывает куда более качественный теннис. Букмекеры отдают преимущество Джессике. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,24, выигрыш Цуренко оценивается коэффициентом 4,10.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023