Американская теннисистка Джессика Пегула в матче за выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира поборется с украинкой Лесей Цуренко. Встреча спортсменок состоится 9 июля, начало не ранее 15:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Джессика Пегула – Леся Цуренко прямая трансляция матча 09.07.2023

Джессика Пегула одна из сильнейших теннисисток WTA Tour, она уже длительное время входит в десятку лучших мирового рейтинга, но пока ей не удается выйти на иной более качественный уровень. Все дело в нестабильности ее выступлений. На одном и том же турнире она может как обыграть очень сильную соперницу, так и проиграть, являясь безоговорочной фавориткой. Поэтому и делать ставки на матчи с ее участием довольно сложно. Ранее на всех турнирах Большого шлема, за исключением Уимблдона Джессика добиралась до четвертьфиналов, но в Англии на траве нынешний выход в четвертый круг ее лучшее достижение, и теперь есть шанс выйти в четвертьфинал и здесь. При этом даже сейчас бросается в глаза ее неровное выступление. В первом круге Пегула встречалась с соотечественницей Лорин Дэвис и выиграла уверенно первую партию. Зато во второй начались качели и, как следствие, проигрыш на тай-брейке. В итоге сложная победа в трех сетах. Зато в двух последующих поединках она громила своих соперниц, сначала Кристину Букшу из Испании, а затем итальянку Элизабетту Коччаретто. Обеим Джессика позволила взять лишь по четыре гейма.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Лесю Цуренко еще немного и можно будет назвать ветераном не только украинского, но и мирового тенниса. Ее достижения в турнирах Большого шлема гораздо скромнее, чем у предстоящей соперницы. На Уимблдоне до этого она дважды останавливалась в третьем раунде, поэтому выход в ⅛ финала сейчас уже большой успех. Лучшим же ее выступление было только на Открытом чемпионате США в 2018 году, когда она вышла в четвертьфинал. В то время Леся вообще показывала свой лучший теннис в карьере. В рейтинге она поднялась на высшую для себя 23 позицию, выиграла четыре турнира WTA. С тех пор результаты пошли вниз, но в этом сезоне Цуренко выступает неплохо. На турнире в Таиланде она дошла до финала, где уступила китаянке Чжу Линь, на Ролан Гаррос также вышла в четвертый круг, но там ее соперницей была Ига Швентек, будущая победительница турнира. Из трех матчей текущего турнира в двух Лесе пришлось играть три сета, причем в поединке третьего круга в концовке случился маленький триллер. Соперницей украинки была Ана Богдан из Румынии. Тай-брейк в третьей заключительной партии Цуренко выиграла с редким счетом 20 : 18.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Пегулы — 4

победы/поражения Пегулы в 2023 году — 34/11

победы/поражения Пегулы на траве — 5/1

рейтинг ATP Цуренко — 60

победы/поражения Цуренко в 2023 году — 31/10

победы/поражения Цуренко на траве — 3/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Пегула — Цуренко

В семи из десяти последних матчей, когда коэффициент на победу Джессики Пегулы был не более 1,50 игралось не менее 21 гейма. В девяти из десяти последних поединков Леси Цуренко с соперницами из первой десятки мирового рейтинга она проигрывала с разницей не менее чем в пять геймов.

Статистика личных встреч Пегула — Цуренко

В единственном матче, который соперницы провели между собой в 2019 году в США на турнире в Индиан-Уэллсе Цуренко оказалась сильнее и выиграла в трех сетах. Встреча проходила на харде.

Прогноз на матч Пегула — Цуренко

Шанс в этом матче у Цуренко есть, если она грамотно воспользуется ошибками соперницы, ведь в трех матчах Пегула проигрывала как минимум два гейма на своей подаче. Другое дело, что количество невынужденных ошибок Леси в ее трех поединках перевалило за сотню и только в последнем матче против Богдан она отдала девять геймов на своей подаче. С такой статистикой делать в поединке против американки нечего. Букмекеры считают очевидным фаворитом Пегулу. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,24, успех Цуренко оценивается коэффициентом 4,10.

Наш прогноз: украинка способна взять один сет у соперницы, при том что американка будет ошибаться, но на большее рассчитывать будет сложно. Можно ставить на победу Джессики и тотал по геймам больше 20,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023