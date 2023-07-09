Берреттини о матче с Алькарасом: «Да, я не попал в посев, но это тяжелая сетка. Сейчас он №1, то есть лучший игрок в мире»
Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча на «Уимблдоне» против Карлоса Алькараса.
«Да, я не попал в посев, но это тяжелая сетка (улыбается).
В каком-то смысле именно этого нам и хочется? Хочется играть против лучших в мире. А играть против Карлоса всегда приятно, это отличная борьба. Помню, как играл против него пять сетов в Австралии. По три сета в Вене и Рио.
Мы всегда отдаем все силы. Сейчас он №1, то есть лучший игрок в мире. Меня ждет серьезное испытание. Но я очень рад, что сейчас у меня есть такая возможность.
Помню, как смотрел по телевизору его матч на «Ролан Гаррос». Теперь сам против него сыграю. Я очень этому рад. Думаю, это поможет мне выйти на корт, получить удовольствие и найти ту дополнительную энергию, о которой я говорил».
3 комментария