Берреттини о матче с Алькарасом: «Да, я не попал в посев, но это тяжелая сетка. Сейчас он №1, то есть лучший игрок в мире»

Маттео Берреттини поделился ожиданиями от матча на «Уимблдоне» против Карлоса Алькараса.

«Да, я не попал в посев, но это тяжелая сетка (улыбается).

В каком-то смысле именно этого нам и хочется? Хочется играть против лучших в мире. А играть против Карлоса всегда приятно, это отличная борьба. Помню, как играл против него пять сетов в Австралии. По три сета в Вене и Рио.

Мы всегда отдаем все силы. Сейчас он №1, то есть лучший игрок в мире. Меня ждет серьезное испытание. Но я очень рад, что сейчас у меня есть такая возможность.

Помню, как смотрел по телевизору его матч на «Ролан Гаррос». Теперь сам против него сыграю. Я очень этому рад. Думаю, это поможет мне выйти на корт, получить удовольствие и найти ту дополнительную энергию, о которой я говорил».

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