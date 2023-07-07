Алькарас – о том, может ли играть лучше: «Даже после идеального матча можно прибавить. Это мой случай»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас, в пятницу на «Уимблдоне» выигравший седьмой подряд матч на траве, ответил на вопрос, может ли играть на покрытии еще лучше.

«Да, мне кажется, что могу. Сегодня был не лучший мой травяной матч, но вообще чувствую себя отлично. Я всегда говорю, что даже после идеального матча можно прибавить. Это мой случай».

О возможном финале против Новака Джоковича Алькарас сказал:

«Было бы потрясающе дойти до финала, еще и против Новака. Но здесь много игроков, которые отлично чувствуют себя на траве. Прежде чем думать о финале, мне нужно еще долго концентрироваться [на текущем моменте]. До тех пор еще много матчей, нельзя расслабляться. Я хочу в каждом матче показать свой лучший теннис. Посмотрим, приведет ли это меня в финал».

В третьем круге чемпион Queen’s Club сыграет с Николасом Харри.

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