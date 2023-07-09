Берреттини о том, что, по словам Зверева, может выиграть «Уимблдон»: «Не стоит об этом думать, особенно с учетом того, через что я прошел перед турниром»

Теги Уимблдон ATP Маттео Берреттини Теннис

Маттео Берреттини оценил свою игру на первой неделе «Уимблдона».

В субботу он в третьем круге он победил Александра Зверева – 6:3, 7:6(4), 7:6(5). Теперь он поборется с Карлосом Алькарасом.

В этом году у Берреттини была травма косых мышц живота, из-за которой он пропустил грунтовый сезон

Саша сказал, что сейчас вы можете выиграть турнир, победить любого. У вас есть такое ощущение?

– Я его уже поблагодарил. Да, я очень хорошо себя чувствовал, но я знаю, что сейчас не стоит об этом думать, особенно с учетом того, через что я прошел перед этим турниром.

Настрой останется прежним. Каждый матч очень сложный. Сегодня я сыграл хорошо, но это никак не связано с победой на турнире.

Я здесь, наслаждаюсь каждой секундой. В понедельник у меня очень трудный матч, возможно, один из самых трудных в сетке. Давайте подумаем об этом. Потом посмотрим.

– Чего вы ожидали перед «Уимблдоном» и насколько сами удивлены нынешним уровнем?

– Я даже не был уверен, что сыграю. Я прилетел и сказал, что, возможно, мне немного поможет атмосфера. Я совсем не был в этом уверен. Не потому, что не хотел. Чтобы играть на «Шлеме», нужно быть готовым физически, эмоционально, психологически. Есть много аспектов.

Одного желания недостаточно. Но мы с командой проделали большую работу. Мы очень упорно работали. Они позволили мне принять решение. Они такие: «Решить должен ты».

За несколько дней до старта я думал, что не готов. Но за последние годы я пропустил слишком много турниров. Я не мог уехать отсюда, не попробовав. Вот что я себе сказал.

Как я уже сказал на корте, я считаю, что это особенное место. Должно быть, дело в нем. Я чувствую какую-то энергию, которой больше нигде нет. Вот так.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jjeka
Хитрый макаронник, опять прибедняется) Красава вообще, играет изумительно, не оставляя ни шанса соперникам. У Зверька всего один брейкпоинт за всю игру был
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий