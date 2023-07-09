Берреттини о том, что, по словам Зверева, может выиграть «Уимблдон»: «Не стоит об этом думать, особенно с учетом того, через что я прошел перед турниром»

Маттео Берреттини оценил свою игру на первой неделе «Уимблдона».

В субботу он в третьем круге он победил Александра Зверева – 6:3, 7:6(4), 7:6(5). Теперь он поборется с Карлосом Алькарасом.

В этом году у Берреттини была травма косых мышц живота, из-за которой он пропустил грунтовый сезон

– Саша сказал, что сейчас вы можете выиграть турнир, победить любого. У вас есть такое ощущение?

– Я его уже поблагодарил. Да, я очень хорошо себя чувствовал, но я знаю, что сейчас не стоит об этом думать, особенно с учетом того, через что я прошел перед этим турниром.

Настрой останется прежним. Каждый матч очень сложный. Сегодня я сыграл хорошо, но это никак не связано с победой на турнире.

Я здесь, наслаждаюсь каждой секундой. В понедельник у меня очень трудный матч, возможно, один из самых трудных в сетке. Давайте подумаем об этом. Потом посмотрим.

– Чего вы ожидали перед «Уимблдоном» и насколько сами удивлены нынешним уровнем?

– Я даже не был уверен, что сыграю. Я прилетел и сказал, что, возможно, мне немного поможет атмосфера. Я совсем не был в этом уверен. Не потому, что не хотел. Чтобы играть на «Шлеме», нужно быть готовым физически, эмоционально, психологически. Есть много аспектов.

Одного желания недостаточно. Но мы с командой проделали большую работу. Мы очень упорно работали. Они позволили мне принять решение. Они такие: «Решить должен ты».

За несколько дней до старта я думал, что не готов. Но за последние годы я пропустил слишком много турниров. Я не мог уехать отсюда, не попробовав. Вот что я себе сказал.

Как я уже сказал на корте, я считаю, что это особенное место. Должно быть, дело в нем. Я чувствую какую-то энергию, которой больше нигде нет. Вот так.

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