Зверев после поражения от Берреттини: «Дальше у него матч с Алькарасом. Но если Маттео будет так играть, то у него есть шансы против любого»

Теги Уимблдон ATP Александр Зверев Маттео Берреттини Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев рассказал, что сказал Маттео Берреттини у сетки.

В субботу итальянец победил в третьем круге «Уимблдона» со счетом 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

– Вы ожидали, что он в такой физической форме?

– Да.

– Что вы сказали ему в конце матча?

– Да, я ожидал и сказал ему, что он может выиграть турнир, если будет так играть. Я так считаю.

Конечно, есть и другие теннисисты, которые здорово играют. Дальше у него матч с Алькарасом. Я считаю, что он тоже отличный игрок. Но если он будет так играть, то, честно говоря, у него есть шансы против любого.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Если проходишь Александра Олимпийского, то определенно должен брать титул)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Порядка.нет
Все кто укротили самого Зверева, могут выиграть что угодно....даже в СпортЛото
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Тяжелое испытание для Карлоса. Посмотрим как он с ним справится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий