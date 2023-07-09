Зверев после поражения от Берреттини: «Дальше у него матч с Алькарасом. Но если Маттео будет так играть, то у него есть шансы против любого»

Александр Зверев рассказал, что сказал Маттео Берреттини у сетки.

В субботу итальянец победил в третьем круге «Уимблдона» со счетом 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

– Вы ожидали, что он в такой физической форме?

– Да.

– Что вы сказали ему в конце матча?

– Да, я ожидал и сказал ему, что он может выиграть турнир, если будет так играть. Я так считаю.

Конечно, есть и другие теннисисты, которые здорово играют. Дальше у него матч с Алькарасом. Я считаю, что он тоже отличный игрок. Но если он будет так играть, то, честно говоря, у него есть шансы против любого.

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