Жабер о том, с каким игроком хотела бы сходить на ужин: «С Джоковичем. Не из тенниса? С Бекхэмом»

Онс Жабер ответила на короткие вопросы о мире тенниса.

В субботу она вышла в четвертый круг «Уимблдона», обыграв Бьянку Андрееску.

– Если бы вы могли поужинать не с друзьями или командой, а с любым человеком из тенниса, то с кем бы вы пошли?

– С Новаком Джоковичем.

– А если не из тенниса, то с кем?

– Не из тенниса? С Дэвидом Бекхэмом (смеется).

– Какой лучший удар, с которым вы сталкивались?

– Сегодня я бы выбрала слайс Бьянки. Он немного раздражал.

– Какой ваш любимый корт в туре?

– Выберу уимблдонский Центральный корт.

Жабер о встрече с Бекхэмом: «Не говорите моему мужу, но мне понравилось, как мы обнялись»

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