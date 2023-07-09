Жабер о том, с каким игроком хотела бы сходить на ужин: «С Джоковичем. Не из тенниса? С Бекхэмом»
Онс Жабер ответила на короткие вопросы о мире тенниса.
В субботу она вышла в четвертый круг «Уимблдона», обыграв Бьянку Андрееску.
– Если бы вы могли поужинать не с друзьями или командой, а с любым человеком из тенниса, то с кем бы вы пошли?
– С Новаком Джоковичем.
– А если не из тенниса, то с кем?
– Не из тенниса? С Дэвидом Бекхэмом (смеется).
– Какой лучший удар, с которым вы сталкивались?
– Сегодня я бы выбрала слайс Бьянки. Он немного раздражал.
– Какой ваш любимый корт в туре?
– Выберу уимблдонский Центральный корт.
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