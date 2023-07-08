Жабер о встрече с Бекхэмом: «Не говорите моему мужу, но мне понравилось, как мы обнялись»

прокомментировала встречу с Дэвидом Бекхэмом на «Уимблдоне».

«Это было потрясающе. Такой прекрасный человек. Я очень хотела с ним встретиться. Мы уже давно пытались все организовать.

Я очень рада, что мы с ним поговорили. Надеюсь, мы еще встретимся.

Мы говорили про футбол, про его дочь, про теннис. Он хочет посмотреть пару матчей в США. Посмотрим.

Не говорите моему мужу, но мне понравилось, как мы обнялись. И понравился очень приятный разговор.

Мне нравится встречаться с такими спортсменами, потому что я могу у него многому научиться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе