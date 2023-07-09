Медведев о том, что в 2023-м успешно выступает в туре, но не на ТБШ: «Если бы я мог обменять эти результаты на победу на «Шлеме», наверное, так бы и сделал»

Теги Уимблдон ATP Мартон Фучович Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев высказался о своих результатах на разных покрытиях.

В субботу он вышел в четвертый круг «Уимблдона», обыграв Мартона Фучовича.

– Вы бывший чемпион US Open, финалист Australian Open, четвертьфиналист «Ролан Гаррос». Сегодня вы повторили свой лучший результат на «Уимблдоне». Насколько мотивированы добиться успеха на траве, чтобы считаться одним из современных выдающихся универсальных игроков?

– Я очень мотивирован, настроен решительно. Это точно. Я сказал перед турниром, что хочу хорошо здесь выступить.

Дело в том, что каждый может хорошо играл. Мы видели сегодня, Мартон хорошо играл. Мне удалось переломить ход матча. Здорово. Дальше я играю с Иржи. Он очень сильный соперник. Думаю, он может быть очень опасен на траве. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы как минимум показать такой же результат как на [своем лучшем] «Ролан Гаррос».

Конечно, сейчас по результатам видно, что на грунте и траве я играю хуже, чем на харде. Но я попробую это изменить и дойти до финалов «Шлемов», играя с лучшими, даже на этих покрытиях. В этом году у меня есть еще один шанс.

Надеюсь, я продолжу играть так, как играл сегодня. Я считаю, что играл хорошо. Надеюсь, я смогу и дальше так играть на протяжении всего турнира. Если получится, у меня будут шансы.

– Как вы оцениваете свои результаты в этом году? Безусловно, вы выиграли много титулов, занимаете высокое место в гонке, но менее успешны на «Шлемах». Вы бы обменяли результаты в туре на больший успех на «Шлемах»?

– Смотря о чем речь: о финале «Шлема» или о победе на «Шлеме». На победу я бы, наверное, обменял что угодно. На финал «Шлема», наверное, нет, потому что титул есть титул. Трофей стоит у меня дома. Я могу смотреть на него каждый день. Я могу держать его в руках каждый день. Но нет, я никогда не достаю трофеи, чтобы просто подержать.

Выигрывать титулы – это прекрасное чувство. Чем крупнее титул, тем лучше. Финал приносит отличный опыт. Но финал – это не то же самое. Всегда лучше выйти в финал, чем проиграть в первом круге, но все же титул лучше. Если бы я мог обменять эти результаты на победу на «Шлеме», я бы, наверное, так и сделал, но не на финал.

Я очень доволен своим сезоном, но есть еще два «Больших шлема». Один проходит прямо сейчас. Надеюсь, я смогу хорошо на них выступить.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Очень бы хотелось в это верить, я уже видел не раз, как Даня может играть на "Шлемах", если у него все в порядке со здоровьем, настроем и прочим, и, надеюсь, увижу еще.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ржавый пароход
Даниил стал играть на ТБШ, как гроссмейстер. В первом сете предоставляет сопернику шанс и полностью выматывает его физически. А затем спокойно дожимает, почти не потея и не заставляя телезрителей горстями пить валидол.
Так держать!
Победы будут за нами!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LONDON-TOWN
Время выиграть ещё ТБШ есть. Джокович уже не мотивирован (главные рекорды за ним), Надаль на пенсию в следующем году уходит. Алькарас и ко ещё не вышли на проектную мощность. Поколение Тима и поколение Медведева конечно попало под каток БИГ3. Всего по одному титулу на поколение, такого никогда в истории не было.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RG26
Ответ LONDON-TOWN
Время выиграть ещё ТБШ есть. Джокович уже не мотивирован (главные рекорды за ним), Надаль на пенсию в следующем году уходит. Алькарас и ко ещё не вышли на проектную мощность. Поколение Тима и поколение Медведева конечно попало под каток БИГ3. Всего по одному титулу на поколение, такого никогда в истории не было.
После «Джокович уже не мотивирован» в принципе можно не читать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
acr
Ответ LONDON-TOWN
Время выиграть ещё ТБШ есть. Джокович уже не мотивирован (главные рекорды за ним), Надаль на пенсию в следующем году уходит. Алькарас и ко ещё не вышли на проектную мощность. Поколение Тима и поколение Медведева конечно попало под каток БИГ3. Всего по одному титулу на поколение, такого никогда в истории не было.
Есть конечно, но когда? В 24-26 гг Карась может выйти на проектную мощность. А Дэну уже ьудет 28-30 лет. Но пару тройку цеплять надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ acr
Есть конечно, но когда? В 24-26 гг Карась может выйти на проектную мощность. А Дэну уже ьудет 28-30 лет. Но пару тройку цеплять надо.
Хм. А куда там Карасю еще улучшаться особо? Он и так во всем хорош и всё умеет на корте. Так, кое-какие детали подточить..Но, по большому счету, какого-то большого рывка вверх от его текущего уровня ждать не стоит. Условно говоря, он уже играет процентов на 85-90 от своих возможностей..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий