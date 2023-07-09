Медведев о том, что в 2023-м успешно выступает в туре, но не на ТБШ: «Если бы я мог обменять эти результаты на победу на «Шлеме», наверное, так бы и сделал»

Даниил Медведев высказался о своих результатах на разных покрытиях.

В субботу он вышел в четвертый круг «Уимблдона», обыграв Мартона Фучовича.

– Вы бывший чемпион US Open, финалист Australian Open, четвертьфиналист «Ролан Гаррос». Сегодня вы повторили свой лучший результат на «Уимблдоне». Насколько мотивированы добиться успеха на траве, чтобы считаться одним из современных выдающихся универсальных игроков?

– Я очень мотивирован, настроен решительно. Это точно. Я сказал перед турниром, что хочу хорошо здесь выступить.

Дело в том, что каждый может хорошо играл. Мы видели сегодня, Мартон хорошо играл. Мне удалось переломить ход матча. Здорово. Дальше я играю с Иржи. Он очень сильный соперник. Думаю, он может быть очень опасен на траве. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы как минимум показать такой же результат как на [своем лучшем] «Ролан Гаррос».

Конечно, сейчас по результатам видно, что на грунте и траве я играю хуже, чем на харде. Но я попробую это изменить и дойти до финалов «Шлемов», играя с лучшими, даже на этих покрытиях. В этом году у меня есть еще один шанс.

Надеюсь, я продолжу играть так, как играл сегодня. Я считаю, что играл хорошо. Надеюсь, я смогу и дальше так играть на протяжении всего турнира. Если получится, у меня будут шансы.

– Как вы оцениваете свои результаты в этом году? Безусловно, вы выиграли много титулов, занимаете высокое место в гонке, но менее успешны на «Шлемах». Вы бы обменяли результаты в туре на больший успех на «Шлемах»?

– Смотря о чем речь: о финале «Шлема» или о победе на «Шлеме». На победу я бы, наверное, обменял что угодно. На финал «Шлема», наверное, нет, потому что титул есть титул. Трофей стоит у меня дома. Я могу смотреть на него каждый день. Я могу держать его в руках каждый день. Но нет, я никогда не достаю трофеи, чтобы просто подержать.

Выигрывать титулы – это прекрасное чувство. Чем крупнее титул, тем лучше. Финал приносит отличный опыт. Но финал – это не то же самое. Всегда лучше выйти в финал, чем проиграть в первом круге, но все же титул лучше. Если бы я мог обменять эти результаты на победу на «Шлеме», я бы, наверное, так и сделал, но не на финал.

Я очень доволен своим сезоном, но есть еще два «Больших шлема». Один проходит прямо сейчас. Надеюсь, я смогу хорошо на них выступить.

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