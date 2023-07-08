Медведев о прорыве Сафиуллина на «Уимблдоне»: «Надеюсь, он сможет добиться еще большего. Он не в моей части сетки, так что мне не нужно особо об этом задумываться»

Теги ATP WTA Роман Сафиуллин Даниил Медведев Мирра Андреева Теннис

Даниил Медведев высказался об успехах других игроков из России.

Сначала его спросили о прорыве 16-летней Мирры Андреевой.

– Мы мало общались. Когда мы видимся, то здороваемся или я поздравляю ее с победой. Не скажу, что мы хорошо знакомы на личном уровне.

Я смотрел не так много ее матчей, но некоторые видел. То, что она делает в 16 лет, просто невероятно. Одно дело – хорошо играть и другое – так выигрывать матч за матчем. Она прошла квалификацию уже на многих турнирах, далеко пробилась.

Это потрясающе, и именно поэтому Алькарас, Синнер, Руне тоже потрясающие. В молодом возрасте можно сотворить сенсацию, можно обыграть топов, но далеко пройти на этих турнирах очень сложно.

Сейчас она подает большие надежды, но кто знает. Надеюсь, она продолжит так играть, будет все дальше и дальше проходить на «Больших шлемах», «Мастерсах» и лучших турнирах.

– Ваш соотечественник Роман Сафиуллин впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема». Для вас естественно, что он этого добился?

– Совершенно естественно. Он очень талантлив, бывший №1 среди юниоров (на самом деле №2 – Sports.ru). Я, Андрей, он, Карен, может, еще ребята, мы вместе начинали на юниорских турнирах, и он всегда был на уровне. В начале карьеры ему очень не везло с травмами. Думаю, это могло помешать ему сразу заиграть в туре и стать, скажем так, завсегдатаем ATP-тура.

Но он делает это сейчас. Потрясающая победа над Роберто [Баутиста-Агутом] в первом круге. Сумасшедший матч. Я посмотрел, наверное, два сета. Рад за него. Надеюсь, он сможет добиться еще большего. Он не в моей части сетки, так что мне не нужно об этом задумываться. Просто надеюсь, что он сможет пройти как можно дальше.

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1 комментарий

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murzzzzzilka
Мимимишка:))
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