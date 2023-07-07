Рублев повторил лучший результат на «Уимблдоне» и за выход в 1/4 сыграет с Бубликом

Теги Уимблдон ATP Давид Гоффен Андрей Рублев Теннис

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев, в третьем круге «Уимблдона» обыгравший Давида Гоффена 6:3, 6:7, 7:6, 6:2, в третьем сете отыграл дефицит в два брейка и второй год подряд вышел во вторую неделю британского «Шлема» (после 2021-го, в прошлом как россиянин не играл).

Рублев, повторивший свой лучший результат на турнире, в 1/8 финала сыграет с Александром Бубликом, которому две недели назад проиграл в финале турнира в Галле.

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12 комментариев

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Олег Трофимов
на мой взгляд Бублик один из фаворитов Уима. с такой игрой у Рублика немного шансов.Но будем надеяться.
+14
-3
+11
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Arti22
против такого праймового бублика шансов мало
+10
-3
+7
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Антон Тимофеев
2 Чф на АО
2 Чф на РГ
3 ЧФ на ЮСО
А на Уиме дальше 4-го круга не проходил....
Надо, надо Андрею собрать карьерный "четвертьфинальный" Большой Шлем)))
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Антон Тимофеев
Ответ Олег Трофимов
на мой взгляд Бублик один из фаворитов Уима. с такой игрой у Рублика немного шансов.Но будем надеяться.
Не попади Бублик в четвертьфинале на Джоковича...Да, мог бы пошуметь))) А так, пару Рублев-Джокович, вряд ли осилит, увы)) Хотя, Андрюху может и выкинуть с турнира, на чем, скорее всего, и успокоится на полгодика))
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инок
Молодец, Андрей, с волевой победой! Теперь нужно скушать Бублика, не получив от него дырку..)
+4
-2
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Максим Катебо
Бублик должен закрывать. Один из явных претендентов на финал внизу (по игре).
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Railway/
Бублик какой-то адовый теннис показывает. Боязно за Андрея. Надо ему что-то придумать в тактике.
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Большой Сэми
Ответ Olya B.
Мне показалось, что в Халле Саша был более агрессивен. Сейчас многовато ошибается. На этот раз шанс у Андрея есть. Хотя кто знает? Игра по сопернику.
В Халле у Саши как он выразился была лучшая форма в жизни, и по уровню его игры это было видно. Невозможно держать этот уровень продолжительное время, если ты конечно не Джокович, Фед или Рафа.
+1
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Olya B.
Мне показалось, что в Халле Саша был более агрессивен. Сейчас многовато ошибается. На этот раз шанс у Андрея есть. Хотя кто знает? Игра по сопернику.
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justbored
Бублик здесь Киргиоса подменяет. Извини, Андрюшенька, но наши симпатии с казахом.
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Большой Сэми
Ты не можешь считаться прентендентом на финал, если в твоей половине Новак Джокович
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Olya B.
Ответ Большой Сэми
В Халле у Саши как он выразился была лучшая форма в жизни, и по уровню его игры это было видно. Невозможно держать этот уровень продолжительное время, если ты конечно не Джокович, Фед или Рафа.
Да, разница видна. Но все-равно. У Андрея шанс, у Саши - шансище. (Уф! Еле написала.)) Так мне кажется.
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