Рублев повторил лучший результат на «Уимблдоне» и за выход в 1/4 сыграет с Бубликом

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев, в третьем круге «Уимблдона» обыгравший Давида Гоффена 6:3, 6:7, 7:6, 6:2, в третьем сете отыграл дефицит в два брейка и второй год подряд вышел во вторую неделю британского «Шлема» (после 2021-го, в прошлом как россиянин не играл).

Рублев, повторивший свой лучший результат на турнире, в 1/8 финала сыграет с Александром Бубликом, которому две недели назад проиграл в финале турнира в Галле.

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