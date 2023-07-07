Андрей Рублев: «Я вообще не люблю матчи на траве. Здесь можно проиграть любому, даже если ты лучше играешь на задней линии»

Андрей Рублев рассказал, как относится к травяным турнирам.

«Я вообще не люблю траву. Конечно, мы не можем отказаться от этого покрытия, это часть истории, и эти турниры потрясающие, даже если тебе не нравится трава. Все в порядке, я знаю, что хорошо на ней играю. Мне просто не нравится то, как я себя чувствую.

В принципе, здесь можно проиграть любому, даже если ты лучше играешь на задней линии: твой соперник хорошо подает, вы делаете пару полноценных ударов и ты проигрываешь. На траве довольно часто такое случается, это видно по результатам. Какие-то игроки обычно проигрывают определенным соперникам, но если знают, как играть на траве, то используют короткие размены и в итоге побеждают. Вот почему [я ее не люблю]».

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