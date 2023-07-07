Рублев о том, что впервые играет в часах: «Мне нравится привносить моду на теннисный корт»

Андрей Рублев прокомментировал то, что на «Уимблдоне» начал играть в часах.

«Мне они не мешают, потому что их хорошо под меня подогнали. Мы с Bvlgari это обсудили. Я думаю, для бренда хорошо, что я использую их во время матча. И меня очень впечатляет то, что они делают в индустрии моды.

Не знаю. Они очень хорошо сидят. И мне нравится привносить моду на теннисный корт. Так что решение было простым».

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