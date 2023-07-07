Рублев о том, что впервые играет в часах: «Мне нравится привносить моду на теннисный корт»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что на «Уимблдоне» начал играть в часах.

«Мне они не мешают, потому что их хорошо под меня подогнали. Мы с Bvlgari это обсудили. Я думаю, для бренда хорошо, что я использую их во время матча. И меня очень впечатляет то, что они делают в индустрии моды.

Не знаю. Они очень хорошо сидят. И мне нравится привносить моду на теннисный корт. Так что решение было простым».

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4 комментария

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Сергей Носков
Зато Bvlgari. Говорил возьми "Луч" или "Полёт".
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Manana Maisuradze
Он что первый, кто играет в часах? :) Модник...
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j4romir
Bvlgari, блджад.
Хоть бы честно сказал, что в рекламных целях
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Andrei Fedun
это называется
- product placement

и вопрос про часы, тоже 🤗
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