Циципас во 2-м матче подряд обыграл чемпиона «Шлема». Никто из оставшихся участников «Уимблдона» не обыгрывал Джоковича на траве

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Стефанос Циципас Теннис

Финалист Australian Open Стефанос Циципас во втором круге «Уимблдона» обыграл двукратного чемпиона турнира Энди Маррея 7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 6:4 в матче, растянувшемся на два дня.

Грек выиграл второй пятисетовый матч подряд у чемпиона «Шлемов» – в первом круге он прошел Доминика Тима.

36-летний Маррей был единственным, кроме Новака Джоковича, чемпионом в сетке нынешнего турнира и единственным, кто обыгрывал серба на траве.

Циципас в третьем круге сыграет с Ласло Дьере.

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13 комментариев

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alexus-1990
намёк понятен, но Циципас Джоковича на траве не обыграет
+15
-2
+13
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андрей быцюк
Ответ alexus-1990
намёк понятен, но Циципас Джоковича на траве не обыграет
намек понятен, но сегодняшний Маррей Джоковича и подавно не осилит
+11
-1
+10
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Vale1
Ответ cosset
что ж ты наделал Стефанос! )))
Каков наглец)))
+2
0
+2
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Biathlon Fan
Как жаль(( Хотелось подольше лицезреть на турнире английскую легенду, но, видно, не судьба
+2
-1
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alexus-1990
Ответ Maluma Amulam
Готов замазать на пятихатку что обыграет))
лет через 15)
+1
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Function
Ответ alexus-1990
намёк понятен, но Циципас Джоковича на траве не обыграет
Да он и на Луне его не обыграет
+1
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cosset
что ж ты наделал Стефанос! )))
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Антон Тимофеев
Зато 3-4 круги у Стефана будут легкие))
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Ничего Смешного
Энди разочаровал, откровенно не боролся на тб и просто облажался с повтором в 8 гейме(вроде). Счёт должен был быть 15-40 скрытый матч бол.
Бэкхенд Стефа работал только в 5 сете.
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zzzeeerrrooo
Ответ Maluma Amulam
Готов замазать на пятихатку что обыграет))
совсем недавно отлетел в трех
они на разных уровнях
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Sincere
Ответ alexus-1990
намёк понятен, но Циципас Джоковича на траве не обыграет
а кто-то намекал, что Циципас обыграет Джока? какая связь
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