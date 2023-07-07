Циципас во 2-м матче подряд обыграл чемпиона «Шлема». Никто из оставшихся участников «Уимблдона» не обыгрывал Джоковича на траве

Финалист Australian Open Стефанос Циципас во втором круге «Уимблдона» обыграл двукратного чемпиона турнира Энди Маррея 7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 6:4 в матче, растянувшемся на два дня.

Грек выиграл второй пятисетовый матч подряд у чемпиона «Шлемов» – в первом круге он прошел Доминика Тима.

36-летний Маррей был единственным, кроме Новака Джоковича, чемпионом в сетке нынешнего турнира и единственным, кто обыгрывал серба на траве.

Циципас в третьем круге сыграет с Ласло Дьере.

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