Циципас после пятисетовика с Тимом: «Конечно, я устал, но это другая усталость. Чувствую себя чистым»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас ответил, есть ли в теннисе на траве элемент поэзии.

В первом круге «Уимблдона» он обыграл Доминика Тима – 3:6, 7:6(1), 6:2, 6:7(5), 7:6(10-8).

– Игра на траве – это точно поэзия.

Сегодня я упорно боролся, победил. Но я уже давно не чувствовал себя таким опустошенным после победы. Конечно, я счастлив и рад, что смог преодолеть это препятствие и выиграть. Но когда побеждаешь на грунте, где надо бегать часами, у тебя болят мышцы, ты устал, не чувствуешь ног, а приходится все равно бегать по корту. Это другое чувство.

Я чувствую себя чистым. После матча кажется, что тело чистое. Конечно, я устал, но это другая усталость. Мне не нужно было быть таким же выносливым, как, например, на грунте. Несмотря на то, что это был пятисетовик, победа все равно кажется более чистой.

Не знаю, имеет ли вообще смысл то, что я сейчас говорю. Это просто то, что я почувствовал после долгого сложного матча против Доминика, он для меня всегда тяжелый соперник.

Не знаю, такое нечасто случается. Но я все равно доволен, это в любом случае победа. Надеюсь, я продолжу продвигаться по сетке.

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