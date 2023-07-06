Циципас о конфликте с Марреем из-за туалетных перерывов: «Я забыл об этом и он тоже»

Теги Энди Маррей Уимблдон ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал конфликт с Энди Марреем, который произошел на US Open-2021. Британец критиковал Циципаса за туалетные перерывы, которые он брал по ходу матча.

– Думаю, конфликт давно исчерпан. После этого мы играли в одной команде на Кубке Лэйвера. Я забыл об этом и он тоже.

Я его очень уважаю. Он старше меня, добился больших успехов в теннисе. С нетерпением жду этого матча. Надеюсь, мне будет чему поучиться.

Независимо от исхода, я чувствую, что должен сыграть суперхорошо и супердисциплинированно. Если у меня получится, то все возможно. Надеюсь, у меня будет боевой настрой.

Туалетные перерывы Циципаса взбесили Маррея – он накричал на грека, назвал жуликом и потерял к нему уважение

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подача от ДжонниБоя
Горяченький матч будет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Подача от ДжонниБоя
да-да конечно=))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Энди в 4х сетах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justinefan
Камон Энди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Пусть вместе на горшок ходят!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий