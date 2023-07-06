Циципас о конфликте с Марреем из-за туалетных перерывов: «Я забыл об этом и он тоже»

Стефанос Циципас прокомментировал конфликт с Энди Марреем, который произошел на US Open-2021. Британец критиковал Циципаса за туалетные перерывы, которые он брал по ходу матча.

– Думаю, конфликт давно исчерпан. После этого мы играли в одной команде на Кубке Лэйвера. Я забыл об этом и он тоже.

Я его очень уважаю. Он старше меня, добился больших успехов в теннисе. С нетерпением жду этого матча. Надеюсь, мне будет чему поучиться.

Независимо от исхода, я чувствую, что должен сыграть суперхорошо и супердисциплинированно. Если у меня получится, то все возможно. Надеюсь, у меня будет боевой настрой.

Туалетные перерывы Циципаса взбесили Маррея – он накричал на грека, назвал жуликом и потерял к нему уважение

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