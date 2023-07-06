Тим о поражении от Циципаса: «Этот матч показал мне, что я еще могу бороться с серьезными парнями»

Теги Уимблдон ATP Доминик Тим Стефанос Циципас Теннис

Доминик Тим прокомментировал поражение от Стефаноса Циципаса в первом круге «Уимблдона».

Он уступил на решающем тай-брейке.

«Отличный матч, и я уезжаю с высоко поднятой головой. Этот матч показал мне, что я еще в деле. Качество было очень, очень высоким. Я продемонстрировал отличный боевой дух.

Этот матч показал мне, что я еще могу бороться с серьезными парнями.

Конечно, поражение болезненное, но тай-брейк пятого сета – это как серия пенальти. И нужно отдать ему должное – он отлично провел тай-брейк и просто невероятно отыграл брейк-пойнт в пятом сете».

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2 комментария

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Rjcnbr
Тиму пора бы понять, что ему не 36 лет, а всего лишь 29
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