Тим о поражении от Циципаса: «Этот матч показал мне, что я еще могу бороться с серьезными парнями»

Доминик Тим прокомментировал поражение от Стефаноса Циципаса в первом круге «Уимблдона».

Он уступил на решающем тай-брейке.

«Отличный матч, и я уезжаю с высоко поднятой головой. Этот матч показал мне, что я еще в деле. Качество было очень, очень высоким. Я продемонстрировал отличный боевой дух.

Этот матч показал мне, что я еще могу бороться с серьезными парнями.

Конечно, поражение болезненное, но тай-брейк пятого сета – это как серия пенальти. И нужно отдать ему должное – он отлично провел тай-брейк и просто невероятно отыграл брейк-пойнт в пятом сете».

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