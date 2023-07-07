Зверев раскритиковал «Уимблдона» за то, что Синнера ставили на корты с крышей, а его – нет

Теги Уимблдон ATP Александр Зверев Янник Синнер Теннис

Александр Зверев раскритиковал организаторов «Уимблдона».

Ему не понравилось, что он провел первый круг в четверг, а Янник Синнер к тому моменту уже провел два матча на крытых кортах.

«Янник мне очень нравится – и как человек, и как игрок. Он невероятный игрок, у него будет много побед. Но в сетке были люди, которые еще не провели первый круг. Например, Маттео Берреттини, который играл здесь в финале, или я.

Я не знаю, нужно ли были ставить второй круг Янника на корт с крышей, когда еще не сыграли ребята, добившиеся в теннисе больше. У них были другие варианты».

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9 комментариев

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Монсеньор Мартинес
"Янник в конце концов не выигрывал Олимпиаду!". Добавил Шура
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Valery24
У Саши конечно самооценка еще та,но с посылом он прав. Синнера только сегодня поставили не на ЦК,а до этого он играл только там. Рублева так вообще на 12 или 14 корт запихнули. Плюс Саша-один из тех,кто ждал своего дебютного матча дольше всех,здесь уже у любого накипит
+7
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nicckk
вас уже списали Саш, всё. молодежь двадцатилетняя подпирает. теперь они интересны
+8
-3
+5
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pizzatcarizza
Ответ nicckk
вас уже списали Саш, всё. молодежь двадцатилетняя подпирает. теперь они интересны
Только есть нюанс. Синнер ничего не выиграл все еще)
+5
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Istianoff
Саша, ты что не слышал? У нас новое противостояние Синнер-рыба. А ты свои шансы упустил, уже никому неинтересен)
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ɔculpa
Ответ pizzatcarizza
Только есть нюанс. Синнер ничего не выиграл все еще)
Ну так он же не специально☹️
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cosset
похоже, всё-таки головокружение от РГ произошло и начинает подпирать олимпийский венок)))
но мы пожелаем Звереву удачной погоды и здоровья, ведь все хотят посмотреть матч с упомянутым Маттео)
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