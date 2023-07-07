Зверев раскритиковал «Уимблдона» за то, что Синнера ставили на корты с крышей, а его – нет

Александр Зверев раскритиковал организаторов «Уимблдона».

Ему не понравилось, что он провел первый круг в четверг, а Янник Синнер к тому моменту уже провел два матча на крытых кортах.

«Янник мне очень нравится – и как человек, и как игрок. Он невероятный игрок, у него будет много побед. Но в сетке были люди, которые еще не провели первый круг. Например, Маттео Берреттини, который играл здесь в финале, или я.

Я не знаю, нужно ли были ставить второй круг Янника на корт с крышей, когда еще не сыграли ребята, добившиеся в теннисе больше. У них были другие варианты».

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