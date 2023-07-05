В третьем круге Уимблдона 2023 в рамках женского одиночного турнира пройдет один из самых рейтинговых поединков. Россиянка Дарья Касаткина встретится с Викторией Азаренко из Беларуси. Обе теннисистки входят в двадцатку сильнейших рейтинга WTA. Матч пройдет 7 июля, начало не ранее 16:15 по московскому времени.

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Встреча соперниц пройдет на двенадцатом корте. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Дарья Касаткина уже довольно долгое время ходит в подающих надежды. Она шесть раз побеждала на турнирах WTA, регулярно в последнее время находится в первой двадцатке рейтинга, но болельщикам этого недостаточно. Да и сама Дарья понимает, что от нее ждут успехов на турнирах Большого шлема. Матч против Азаренко как раз станет проверкой, готова ли Касаткина претендовать хотя бы на полуфинал. На этой стадии она играла на прошлогоднем Ролан Гаррос. На нынешнем турнире россиянка пока не замечает своих соперниц. В первом круге она играла с американкой Кэролайн Доулхайд, во втором ее соперницей была хозяйка корта Джоди Анна Беррейдж. В общей сложности Дарья отдала шесть геймов.

Где смотреть Уимблдон 2023

Виктория Азаренко одна из двух, наряду с Ариной Соболенко, теннисистка на Уимблдоне, да и вообще во всем туре, которая на всех турнирах Большого шлема доходила до полуфинала. Дважды она выигрывала Australian Open. На Уимблдоне она играла в полуфинале в 2011 и 2012 годах на пике своей карьеры. В последнее время у нее таких больших успехов нет, но Виктория всегда готова преподнести сюрприз, и с ней должна считаться каждая соперница. Впрочем, и самой белоруске не стоит расслабляться. Первый матч против китаянки Юэ Юань получился очень сложным, длился три сета, но в решающем сказался опыт Виктории. Зато во втором круге она легко выиграла у Нади Подорошки из Аргентины, отдав только три гейма.

Соперницы встречались трижды, все матчи проходили на грунте, и во всех победила Азаренко. Правда в последнем на сегодняшний день поединке Дарья вынуждена была сняться, а полноценный матч состоялся в 2019 году. Сейчас букмекеры отдают преимущество россиянке. Winline предлагает на победу Дарьи коэффициент 1,52, успех Азаренко оценивается коэффициентом 2,55.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023