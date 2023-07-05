Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси во втором круге Уимблдонского турнира встретится с новоиспеченной француженкой Варварой Грачевой. Матч состоится 7 июля, ориентировочное начало не ранее 15:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Встреча соперниц пройдет на первом корте. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Арина Соболенко находится на пике своей карьеры, и интересно, сможет ли она в ближайшее время составить конкуренцию Иге Швентек и сместить ее с трона. Определяющими для этого будут как раз турниры Большого шлема. Первый в году в Австралии выиграла Арина, во Франции на Ролан Гаррос сильнее всех была Ига. На Уимблдоне теннисистки смогут встретиться только в финале. Лучшим достижением Соболенко на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета является выход в полуфинал в 2021 году, на прошлогодний турнир она не была допущена, как и все российские и белорусские теннисисты. В первом круге Арина уверенно в двух сетах переиграла Панну Удварди из Венгрии.

Где смотреть Уимблдон 2023

Варвара Грачева давно живет во Франции, тренируется в этой стране, и ее наставником является француз Жерар Сольве. Поэтому неудивительно, что она решила взять французское гражданство. С 26 июня Варвара выступает под триколором. Вполне возможно такое судьбоносное решение будет способствовать новым достижениям в теннисе. Пока с ними не густо. На счету Грачевой семь побед на турнирах ITF. Сейчас она занимает наивысшую в своей карьере 41 строчку рейтинга. На Уимблдоне она выступала только один раз в 2021 году и дальше первого круга не прошла. На этот раз в матче первого круга она в двух сетах легко обыграла Камилу Джорджи

Соперницы будут встречаться впервые, ранее они на турнирах WTA не пересекались. Соболенко стоит опасаться Грачеву, поскольку она сейчас играет на кураже, и явно поднимется после турнира выше в рейтинге. Вполне может произойти сенсация, хотя букмекеры не сомневаются в победе второй ракетки мира. Winline предлагает на победу Арины коэффициент 1,08, успех Грачевой оценивается коэффициентом 7,80.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023