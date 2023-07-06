Фрэнсис Тиафу: «Федерер – настоящая легенда. В костюме и на корте он выглядит на миллион долларов»

Теги Роджер Федерер ATP Фрэнсис Тиафу GOAT Теннис

Фрэнсис Тиафу рассказал, почему считает Роджера Федерера легендой тенниса.

«Федерер – настоящая легенда. До сих пор тяжело смириться с мыслью, что он больше не играет. Он икона и многое сделал для нашего спорта. И в костюме он по-прежнему выглядит на миллион долларов. Самое смешное, что он выглядел так и на корте. Он никогда не потел».

Достижения Федерера умаляют тем, что он якобы побеждал слабаков. Это глупость

Считается, будто Федерер такой идеальный, что даже не потеет. Это правда или массовая галлюцинация?

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3 комментария

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Serg Leone
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Да, Френсис разбирается в теннисе. Роджер действительно легенда. А Новак величайший ...внюк, который всем надоел и многие мечтают, чтобы он уже ушёл. Сербского примитива даже никто не хочет называть легендой 😂 Людям нравится смотреть красивую игру, а не как страдают на корте и симулируют.
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cosset
а какие очки были на Роджере перед церемонией! в сочетании с костюмом, рубашкой и галстуком я бы оценивала в миллиард)
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dedpihto59
Ответ Serg Leone
Да, Френсис разбирается в теннисе. Роджер действительно легенда. А Новак величайший ...внюк, который всем надоел и многие мечтают, чтобы он уже ушёл. Сербского примитива даже никто не хочет называть легендой 😂 Людям нравится смотреть красивую игру, а не как страдают на корте и симулируют.
Если кто всем надоел, так это ты сосвоими высерами про Джоковича, ты можешь сколько угодно онанировать, глядя на портрет Федерера, но это ничего не изменит, теннис это спорт, а спорт подразумевает, выявление победителя, и помнят как правило только его, а не того кто мог бы победить, и имя на кубке, только одно и Новак в этом плане однозначно круче Роджера‼️Имхо!
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