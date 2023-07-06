Фрэнсис Тиафу: «Федерер – настоящая легенда. В костюме и на корте он выглядит на миллион долларов»

Фрэнсис Тиафу рассказал, почему считает Роджера Федерера легендой тенниса.

«Федерер – настоящая легенда. До сих пор тяжело смириться с мыслью, что он больше не играет. Он икона и многое сделал для нашего спорта. И в костюме он по-прежнему выглядит на миллион долларов. Самое смешное, что он выглядел так и на корте. Он никогда не потел».

Достижения Федерера умаляют тем, что он якобы побеждал слабаков. Это глупость

Считается, будто Федерер такой идеальный, что даже не потеет. Это правда или массовая галлюцинация?

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