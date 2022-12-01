Фрэнсис Тиафу: «Никто не будет играть и вести себя так, как Федерер. Он никогда не потел, на его футболке не было ни одной складки»

19-я ракетка мира рассказал, какие эмоции испытал от прощального матча , в котором участвовал на Кубке Лэйвера. В паре с Тэйлором Фрицем он обыграл Федерера и .

«Влияние, которое он оказал на теннис, огромно. Мы всегда будем помнить Роджера Федерера. Никто не будет играть так, как он. Никто не будет вести себя так, как он. Он никогда не потел, на его футболке не было ни одной складки. Я рад, что смог против него сыграть и что могу назвать его своим другом.

Играть против них [с Надалем] легендарно, даже если бы один из них не уходил на пенсию, а с учетом, что это был последний матч Феда... Так это еще легендарнее, и трибуны сходили с ума.

Пришли его дети, жена, все плакали: Новак, Рафа и Маррей. Я такой: «Черт!». Заставляет задуматься. Эти парни играли против него. Главные соперники в истории. Они плакали, и я такой: «О боже! Это безумие».

Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру

Считается, будто Федерер такой идеальный, что даже не потеет. Это правда или массовая галлюцинация?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе