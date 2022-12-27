Хольгер Руне: «Я ненавижу споры о том, кто величайший. Все эти парни невероятные»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP GOAT Хольгер Руне Теннис

11-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал, как относится к дискуссии о величайшем теннисисте в истории.

«Если честно, я ничего об этом не думаю. Я ненавижу споры о том, кто величайший, потому что кто-то выиграл больше титулов, кто-то – «Больших шлемов», кто-то дольше всех был №1. Все эти парни невероятные. Их достижения вошли в историю. Кроме того, это мотивирует молодые поколения и показывает, что все возможно.

Рекорды существуют, чтобы их били. А эти ребята заставили нас работать еще усерднее, чтобы бить рекорды. Это полезно для будущего тенниса. Уровень еще вырастет. Я думаю, что такие игроки, как Федерер, Новак, Надаль и Маррей, показали нам безумно высокий уровень тенниса, и именно поэтому сегодняшнее молодое поколение такое сильное. Я надеюсь, что мы будем двигаться дальше и еще поднимем уровень. Думаю, это возможно».

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1 комментарий

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Саня Ларёк
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Показали безумно высокий уровень тенниса, именно поэтому молодое поколение такое слабое
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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