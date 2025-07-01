Синнер о том, как пережил поражение в финале «Ролан Гаррос»: «За пределами тенниса есть другая жизнь – и она важнее»

Янник Синнер рассказал, оправился ли от поражения в финале «Ролан Гаррос».

В Париже он с тройного матчбола проиграл испанцу.

«По-человечески я знаю, насколько для меня важен теннис. Он меня очень многому научил. Но еще я знаю, что за пределами тенниса есть другая жизнь – и она важнее.

С другой стороны, я очень многим жертвую, чтобы на корте быть готовым, чтобы показывать свой максимум.

Конечно, последний месяц временами был непростым, но с другой стороны – он был прекрасным. Случилось очень многое. Я никогда не думал, что проведу такой финал «Большого шлема».

Теперь я здесь – и хочу показать, что могу играть и на траве. В прошлом году я это показал. По-моему, я очень прибавил на этом покрытии. Посмотрим, что я смогу показать. Подготовка была очень хорошей. Я хорошо себя чувствую и психологически, и физически», – сказал Синнер на пресс-конференции после первого круга «Уимблдона».