Синнер о том, как пережил поражение в финале «Ролан Гаррос»: «За пределами тенниса есть другая жизнь – и она важнее»
В Париже он с тройного матчбола проиграл испанцу.
«По-человечески я знаю, насколько для меня важен теннис. Он меня очень многому научил. Но еще я знаю, что за пределами тенниса есть другая жизнь – и она важнее.
С другой стороны, я очень многим жертвую, чтобы на корте быть готовым, чтобы показывать свой максимум.
Конечно, последний месяц временами был непростым, но с другой стороны – он был прекрасным. Случилось очень многое. Я никогда не думал, что проведу такой финал «Большого шлема».
Теперь я здесь – и хочу показать, что могу играть и на траве. В прошлом году я это показал. По-моему, я очень прибавил на этом покрытии. Посмотрим, что я смогу показать. Подготовка была очень хорошей. Я хорошо себя чувствую и психологически, и физически», – сказал Синнер на пресс-конференции после первого круга «Уимблдона».