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Андреева после победы над Шериф: «Кончита дала мне совет. Если не сработает, возможно, вы больше не увидите ее в моей ложе»

Мирра Андреева пошутила про совет Кончиты Мартинес.

В первом круге «Уимблдона» Мирра обыграла Майар Шериф со счетом 6:3, 6:3. 

– Тебя сейчас называют одной из претенденток на титулы «Большого шлема». Кончита Мартинес выиграла этот турнир в 1994 году. Какой совет она тебе дала?

– Не думаю, что я вам это расскажу (смеется). Я оставлю это при себе, потому что это очень ценный совет. Может быть, после окончания карьеры я расскажу, что именно Кончита Мартинес сказала мне в 2025 году после первого круга «Уимблдона». А пока оставлю при себе. Если не сработает, возможно, вы больше не увидите ее в моей ложе, – сказала Андреева в интервью после матча.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoКончита Мартинес
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