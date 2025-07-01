Андреева одержала четвертую победу в основной сетке «Уимблдона» и вышла во второй круг
Мирра Андреева вышла во второй круг «Уимблдона».
Россиянка обыграла Майар Шериф со счетом 6:3, 6:3. Для Андреевой это третий «Уимблдон» в карьере. В прошлом году она не смогла пройти дальше первого круга.
Мирра одержала четвертую победу в основной сетке «Уимблдона». Для нее это 33-я победа в этом сезоне.
Дальше Андреева сыграет с Лючией Бронцетти.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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