Андреева одержала четвертую победу в основной сетке «Уимблдона» и вышла во второй круг

Мирра Андреева вышла во второй круг «Уимблдона».

Россиянка обыграла Майар Шериф со счетом 6:3, 6:3. Для Андреевой это третий «Уимблдон» в карьере. В прошлом году она не смогла пройти дальше первого круга.

Мирра одержала четвертую победу в основной сетке «Уимблдона». Для нее это 33-я победа в этом сезоне.

Дальше Андреева сыграет с Лючией Бронцетти .