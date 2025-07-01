Двукратная чемпионка «Уимблдона» Квитова провела последний матч на турнире

Петра Квитова провела последний матч на «Уимблдоне».

В первом круге Квитова проиграла Эмме Наварро со счетом 3:6, 1:6.

Для Квитовой «Уимблдон»-2025 стал последним в карьере. Чешка – двукратная чемпионка турнира (в 2011 и 2014 годах).

Квитова сыграла на 14 «Уимблдонах». За карьеру на турнире Петра одержала 38 побед при 14 поражениях.