Фриц четвертый раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг «Уимблдона»
Тэйлор Фриц вышел во второй круг «Уимблдона».
Тэйлор Фриц и Джованни Мпетши Перрикар доиграли перенесенный матч первого круга. Американец выиграл со счетом 6:7(6), 6:7(8), 6:4, 7:6(6), 6:4. Тэйлор четвертый раз в карьере ушел с 0:2 по сетам. Для Фрица это пятая победа подряд.
Фриц – единственный игрок, выигравший два травяных титула в этом сезоне. Он стал чемпионом в Истбурне и Штутгарте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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